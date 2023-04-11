Парламент принял законопроекты об упрощении условий погашения потребительских кредитов

Верховная рада Украины. Фото: google.com

Сегодня, 11 апреля, парламент Украины принял в первом чтении законопроекты об упрощении условий погашения потребительских кредитов. Речь идет о разработанных Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внесенных правительством законопроектах 9051 и 9052.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

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"Прежде всего это займы на лечение, ремонт жилья, приобретение бытовой техники, обучение и тому подобное. Они не предусматривают залог, но имеют сверхвысокую процентную ставку — 50-100% годовых", — говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отметили, что выплата таких кредитов для заемщиков, проживающих или выехавших с территорий ведения боевых действий или ВТО, сверхсложна.

Законопроектами 9051 и 9052 предлагается на период действия военного положения в Украине и в течение 30 дней после него ввести механизм обязательной реструктуризации. Он будет действовать при следующих условиях:

Если государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи;

если потребитель или член его семьи являются лицом с инвалидностью в результате войны и совокупный размер дохода не превышает двух минимальных зарплат.

При этом заемщики должны состоять на учете ВПЛ, постоянно проживать или уехать с территории, на которой ведутся или велись активные боевые действия. К тому же нужно не иметь просроченной задолженности по состоянию на 24 февраля 2022 года.

"Законопроекты также устанавливают запрет требовать просроченную задолженность кредитору и коллекторской компании на период военного положения и в течение 30 дней после него", — добавили в Минреинтеграции.

Напомним, Кабинет Министров Украины разрешил предпринимателям с территорий возможных боевых действий и деоккупированных территорий участвовать в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Эта инициатива была разработана Минреинтеграцией для финансовой поддержки предприятий и экономического восстановления пострадавших регионов.