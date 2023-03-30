Кабмін дозволив новим категоріям підприємців брати участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%"

Кабмін

Кабінет Міністрів України дозволив підприємцям із територій можливих бойових дій і деокупованих територій брати участь у державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%". Ця ініціатива була розроблена Мінреінтеграції для фінансової підтримки підприємств та економічного відновлення постраждалих регіонів.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Деталі

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" була запроваджена за ініціативи Президента України Володимир Зеленського. Вона спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування.

В її межах діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його розміру (річного обороту):

5% річних — якщо виручка до 25 млн гривень і створюються мінімум два робочих місця протягом першого кварталу;

7% річних — для бізнесу з виручкою до 25 млн гривень;

9% річних — для бізнесу з виручкою до 50 млн гривень.

З 24 лютого 2022 року в межах програми видано майже 24 тисячі пільгових кредитів на загальну суму понад 95 млрд гривень.

"Доступ до програми бізнесу зі звільнених регіонів і територій можливих бойових дій сприятиме їх економічному відродженню і що важливо — працевлаштуванню внутрішніх переселенців і місцевих жителів", — йдеться у повідомленні.

З умовами участі у програмі можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, у п'ятницю, 31 березня, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує розглянути запит України на відкриття нової чотирирічної програми (2023-2027) розширеного фінансування EFF. Йдеться про суму у понад 15 мільярда доларів.

Також ми писали, що українці упродовж минулого року активно повертали заборгованість за мікрокредитами. Хоч за час війни сума таких боргів скоротилась на кілька мільярдів гривень, кількість оформлених мікропозик знову почала зростати.