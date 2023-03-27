Держборг України суттєво скоротився у лютому — дані Мінфіну

На кінець минулого місяця обсяг держборгу становив понад 4,24 трлн грн

У Міністерстві фінансів України розповіли про зменшення державного та гарантованого державою боргу за попередній місяць. Під час війни обсяг боргу збільшився із 64,6%, до 89,0% ВВП.

Про це інформує пресслужба Мінфіну.

Як змінився обсяг боргу

Як зазначили у відомстві, у лютому поточного року сума державного боргу зменшилась у гривневому еквіваленті на 21,6 млрд грн, а в доларовому — на 0,59 млрд дол.

На кінець минулого місяця обсяг держборгу становив 4 242,16 млрд грн (у перерахунку — 116,01 млрд дол.)

За офіційними даними, на валютні рахунки уряду за лютий надійшло 2,4 млрд доларів міжнародної допомоги, з яких більшість — від Світового банку. Зокрема, 1,2 млрд дол. надали Сполучені Штати через трастовий фонд Світового банку.

Ще 330 млн дол. надійшли від розміщення цінних паперів в іноземній валюті.

Як змінився держборг за час війни

За даними Національного банку України (НБУ), під час війни державний борг країни збільшився із 64,6% до 89,0% ВВП.

Розмір валового зовнішнього боргу країни 2022 року підвищився на 2,3 млрд доларів, до рівня 132,0 млрд дол.

Обсяг зовнішнього боргу державного сектору зріс на 12,1 млрд дол., до 69,1 млрд дол. Рівень зовнішніх зобов'язань приватного сектору скоротився на 9,8 млрд дол., до 62,9 млрд дол.

Сума зовнішніх зобов'язань сектору загального держуправління зросла на 14,1 млрд дол., до 65,3 млрд дол. завдяки чистому залученню кредитів від міжнародних країн-партнерів (14,7 млрд дол.) та від Міжнародного валютного фонду (МВФ) (2,3 млрд дол.).

При цьому зовнішній борг Національного банку скоротився на 2,0 млрд дол., до 3,8 млрд дол. Обсяг боргу комерційних банків зменшився на 1,4 млрд доларів, до 2,1 млрд дол.

Рівень зовнішнього боргу інших секторів економіки знизився на 6,9 млрд дол., до 40,2 млрд дол.

За географічною структурою боргу приватного сектора за негарантованими кредитами (разом із міжфірмовою заборгованістю) основною державою-кредитором був Кіпр. Частка у 2022-му зросла на 2,6 п.п., до 48,7%.

Також у НБУ розповіли, що основною валютою зовнішніх запозичень був долар: частка 55,7% зовнішнього боргу, проте за рік скоротилася на 5,6%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Європейський Союз розповів про другий транш макрофінансової допомоги з пакета допомоги у 18 млрд євро. Йдеться про платіж у 1,5 млрд євро.

Також ми писали, що представникам української влади та Міжнародного валютного фонду (МВФ) вдалося досягнути на рівні персоналу попередніх домовленостей з низки питань, які підтримуватимуться чотирирічною угодою про розширене фінансування (EFF). Йдеться про суму у 15,6 млрд доларів.