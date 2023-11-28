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Педагогам підвищать зарплати вже з 1 січня — у Міносвіти озвучили цифри

28 листопада 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати у педагогів зростуть з 1 січня — дані Міносвіти
Гроші у гаманці. Фото: gsminfo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві освіти оприлюднили плани щодо фінансування основних статей витрат у 2024 році. Зокрема, відомо, як і коли зросте заробітна плата у педагогічних працівників.

Про це поінформували у пресслужбі Міносвіти.

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Як зміняться виплати освітянам у 2024-му

За даними відомства, загалом на наступний рік на освіту закладено фінансування майже на 22% більше проти цього року — 171,2 млрд грн. Із цього обсягу — 111,8 млрд — виключно на середню освіту. 103,1 млрд грн — за заробітні плати освітянам.

Як зазначають у міністерстві, педагоги отримають більшу заробітну плату вже на початку нового року. Очікується, що буде дві хвилі підвищень у 2024-му. А саме:

  • на 10,4% — з 1 січня 2024 року;
  • на 12,5% — з 1 квітня 2024 року (за тарифною сіткою).

 

зарплата вчителів
Джерело: Міносвіти

Інші фінансові витрати на школу

У Міносвіти вважають, що нова сума дозволить збільшити фінансування за різними напрямками. Йдеться про:

  • облаштування укриттів;
  • друк підручників;
  • підтримку Нової української школи;
  • створення сучасних навчально-практичних центрів професійної освіти.

Додатково виділять гроші на облаштування укриттів у закладах освіти — 2,5 млрд грн. Також планують створити нові підручники, на що спрямують 1,5 млрд грн.

Окрім того, на Нову українську школу закладено 1,5 млрд грн. Субвенція спрямована на закупівлю оснащення та навчальні матеріали для 5–7-х класів та забезпечення восьмого пілотного класу.

Також 1 млрд грн спрямують на закупівлю шкільних автобусів. Цієї суми має вистачити на близько 500 автобусів.

Планують модернізувати харчоблоки у школах. На це закладено 1,5 млрд грн. Такі витрати передбачені  вперше за час повномасштабної війни.

Направлять 304,5 млн грн коштів на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.

Більше про зарплати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді затвердили рівень середньої заробітної плати в країні, з якої вирахувано страхові внески і яка береться за основу для обчислення пенсій.  Розмір зарплати за останній квартал скоротився.

Також ми писали, що уряд розглядає зміни в оплаті праці працівників місцевих державних адміністрацій. Так, у них збільшиться заробітна плата майже вдвічі.

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