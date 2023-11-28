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ПФУ назвав середню зарплату в Україні — показник різко змінився

28 листопада 2023 14:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплата в Україні знизилась за останні три місяці — дані ПФУ
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді затвердили рівень середньої заробітної плати в країні, з якої вирахувано страхові внески і яка береться за основу для обчислення пенсій.  Розмір зарплати за останній квартал скоротився.

Така інформація міститься на офіційному сайті фонду.

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Як змінилась зарплата в Україні

Як зазначається, розмір середньої зарплати оприлюднили за місяці третього кварталу 2023 року.  

За даними ПФУ, загалом за останній рік зарплатня зросла на 8,4%. У вересні 2023 року вона становила 14,51 тис. гривень, а рік тому — 13,38 тис. гривень.

Але показник нижчий за суму, яку зафіксували на початку літа 2023-го.

Йдеться про такі суми:

  • у вересні 2023-го — 14,51 тис. гривень;
  • у серпні 2023-го — 13,77 тис. гривень;
  • у липні 2023-го — 13,99 тис. гривень;
  • у червні 2023-го — 16,01 тис. гривень;
  • у травні 2023-го — 14,1 тис. гривень;
  • у квітні 2023-го — 13,62 тис. гривень;
  • у березні 2023-го — 13,42 тис. гривень;
  • у лютому 2023-го — 12,79 тис. гривень;
  • у січні 2023-го — 12,64 тис. гривень.

Станом на вересень поточного року офіційна інфляція становила 7,1%, зберігалася тенденція до незначного зростання реальної зарплатні. Проте додала лише близько 1%.

Прогнози щодо зарплати

Варто зауважити, що уряд покращив прогноз зростання реальної зарплатні громадян України в проєкті держбюджету на наступний рік.

Якщо у 2022 році середньомісячна номінальна зарплата працівників, брутто, була на рівні 14,84 тис. гривень, скорегована на тлі інфляції — на 11,9% менше.
Цьогоріч номінальна зарплатня становитиме 18,52 тис. гривень, а скорегована на рівень інфляції додасть 10,1%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні суттєво зріс попит на IT-фахівців, які традиційно отримують найвищі заробітні плати. Однак, на ринку праці є вакансії із зарплатами в інших сферах, що перевищують 100 тисяч гривень.

Також ми писали, що уряд розглядає зміни в оплаті праці працівників місцевих державних адміністрацій. Так, у них збільшиться заробітна плата майже вдвічі.

Ще в Україні шукають на роботу медичних сестер на доволі високу заробітну плату у 125 тисяч гривень. Від кандидатів вимагають наявність досвіду роботи від трьох років за фахом.

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