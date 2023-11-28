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Педагогам повысят зарплаты уже с 1 января — в Минобразования озвучили цифры

28 ноября 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты у педагогов вырастут с 1 января — данные Минобразования
Деньги в кошельке. Фото: gsminfo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве образования обнародовали планы по финансированию основных статей расходов в 2024 году. В частности, известно, как и когда вырастет заработная плата у педагогических работников.

Об этом проинформировали в пресс-службе Минобразования.

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По данным ведомства, в целом на следующий год на образование заложено финансирование почти на 22% больше против этого года — 171,2 млрд грн. Из этого объема — 111,8 млрд — исключительно на среднее образование. 103,1 млрд грн — за заработные платы педагогам.

Как отмечают в министерстве, педагоги получат большую заработную плату в начале нового года. Ожидается, что будет две волны повышений в 2024 году. А именно:

  • на 10,4% — с 1 января 2024 года;
  • на 12,5% — с 1 апреля 2024 года (по тарифной сетке).

 

зарплата учителей
Источник: Минобразования

Прочие финансовые расходы на школу

В Минобразования считают, что новая сумма позволит увеличить финансирование по разным направлениям. Речь идет о:

  • обустройстве укрытий;
  • печати учебников;
  • поддержке Новой украинской школы;
  • создании современных учебно-практических центров профессионального образования

Дополнительно выделят деньги на обустройство укрытий в учебных заведениях — 2,5 млрд грн. Также планируют создать новые учебники, на что направят 1,5 млрд грн. Кроме того, в Новую украинскую школу заложено 1,5 млрд грн. Субвенция направлена на закупку оборудования и учебных материалов для 5–7-х классов и обеспечение восьмого пилотного класса.

Также 1 млрд грн будет направлено на закупку школьных автобусов. Этой суммы должно хватить на около 500 автобусов.

Планируется модернизировать пищеблоки в школах. На это заложено 1,5 млрд. грн. Такие расходы предусмотрены в первый раз за время полномасштабной войны.

Направят 304,5 млн грн средств на поддержку детей с особыми образовательными потребностями.

Больше о зарплатах

Напомним, в Пенсионном фонде утвердили уровень средней заработной платы в стране, из которой вычитаны страховые взносы и берется за основу для исчисления пенсий. Размер зарплаты за последний квартал сократился.

Также мы писали, что правительство рассматривает изменения в оплате труда работников местных администраций. Так, у них увеличится заработная плата почти вдвое.

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