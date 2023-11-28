Зарплаты у педагогов вырастут с 1 января — данные Минобразования

Педагогам повысят зарплаты уже с 1 января — в Минобразования озвучили цифры
В Министерстве образования обнародовали планы по финансированию основных статей расходов в 2024 году. В частности, известно, как и когда вырастет заработная плата у педагогических работников.
Об этом проинформировали в пресс-службе Минобразования.
Как изменятся выплаты педагогам в 2024 году
По данным ведомства, в целом на следующий год на образование заложено финансирование почти на 22% больше против этого года — 171,2 млрд грн. Из этого объема — 111,8 млрд — исключительно на среднее образование. 103,1 млрд грн — за заработные платы педагогам.
Как отмечают в министерстве, педагоги получат большую заработную плату в начале нового года. Ожидается, что будет две волны повышений в 2024 году. А именно:
- на 10,4% — с 1 января 2024 года;
- на 12,5% — с 1 апреля 2024 года (по тарифной сетке).
Прочие финансовые расходы на школу
В Минобразования считают, что новая сумма позволит увеличить финансирование по разным направлениям. Речь идет о:
- обустройстве укрытий;
- печати учебников;
- поддержке Новой украинской школы;
- создании современных учебно-практических центров профессионального образования
Дополнительно выделят деньги на обустройство укрытий в учебных заведениях — 2,5 млрд грн. Также планируют создать новые учебники, на что направят 1,5 млрд грн. Кроме того, в Новую украинскую школу заложено 1,5 млрд грн. Субвенция направлена на закупку оборудования и учебных материалов для 5–7-х классов и обеспечение восьмого пилотного класса.
Также 1 млрд грн будет направлено на закупку школьных автобусов. Этой суммы должно хватить на около 500 автобусов.
Планируется модернизировать пищеблоки в школах. На это заложено 1,5 млрд. грн. Такие расходы предусмотрены в первый раз за время полномасштабной войны.
Направят 304,5 млн грн средств на поддержку детей с особыми образовательными потребностями.
Больше о зарплатах
Напомним, в Пенсионном фонде утвердили уровень средней заработной платы в стране, из которой вычитаны страховые взносы и берется за основу для исчисления пенсий. Размер зарплаты за последний квартал сократился.
Также мы писали, что правительство рассматривает изменения в оплате труда работников местных администраций. Так, у них увеличится заработная плата почти вдвое.
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