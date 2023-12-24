Пенсія по інвалідності — як зміняться виплати у 2024 році

Чоловік з інвалідністю. Фото: Uklon

У 2024 році в Україні планується підвищення прожиткового мінімуму. Ці зміни призведуть до збільшення мінімальної пенсії по інвалідності.

Про це повідомляє видання На пенсії.

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На скільки підвищать пенсії по інвалідності у наступному році

Відповідно до затвердженого Держбюджету-2024, з 1 січня наступного року має відбутися зростання пенсії по інвалідності на 268 гривень, до загальної суми 2 361 гривні.

Нагадаємо, що виплати по інвалідності передбачені для осіб, які втратили працездатність через каліцтво або інвалідність, набуту з дитинства. Ці кошти також надаються доглядачам цих осіб.

Якими будуть пенсії по інвалідності у 2024 році

Розміри пенсій для осіб з інвалідністю у наступному році будуть наступними:

I група — 2 361 гривня, що становить 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

II група — 1 888,8 гривні, або 80% прожиткового мінімуму;

III група — 1 416,6 гривні, що складає 60% прожиткового мінімуму.

Важливо відзначити, що особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років отримають допомогу в розмірі 1 652,7 гривні, що становить 70% від прожиткового мінімуму.

Якими будуть дитячі пенсії по інвалідності у наступному році

Розмір пенсій для дітей з інвалідністю також зросте, залежно від групи та віку дитини. Дитина з підгрупою А отримуватиме 200% від визначеного прожиткового мінімуму для свого віку, а додаткові групи отримають 50% від прожиткового мінімуму.

Держава також надає фінансову підтримку тим, хто надає догляд за особами з інвалідністю з дитинства. З 2024 року розмір цієї доплати буде залежати від підгрупи, визначеної для особи, і становитиме від 100% до 200% прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, що в Україні щорічно збільшується обов'язковий термін страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Щоб отримати пенсію у 60 років, майбутньому пенсіонеру потрібно набрати принаймні 30 років страхового стажу. Також, в окремих випадках може враховуватися період догляду за особою з інвалідністю.