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Пенсії в Україні — чи зарахується стаж людині, яка доглядає за особою з інвалідностю

19 грудня 2023 06:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Пенсії в Україні — чи зарахується стаж людині, яка доглядає за особою з інвалідностю
Супровід людини з інвалідністю. Фото: Unsplash
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні щорічно збільшується обов'язковий термін страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Щоб отримати пенсію у 60 років, майбутньому пенсіонеру потрібно набрати принаймні 30 років страхового стажу. Також, в окремих випадках може враховуватися період догляду за особою з інвалідністю.

Про це йдеться в Законі № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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За яких умов може враховуватися стаж людині, яка доглядає за людиною з інвалідністю

Відповідно до даних Пенсійного фонду України, страховий стаж у період догляду за людиною, яка має інвалідність I групи, буде враховуватися. Згідно із Законом № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", період догляду за особою з інвалідністю I групи, незалежно від причини інвалідності, включається до страхового стажу. Це стосується випадків, коли особа, що здійснює догляд:

  • є працездатною;
  • не працює протягом цього періоду;
  • отримує надбавку або компенсацію за догляд за особою з інвалідністю.

Період догляду за людиною з інвалідністю I групи буде враховуватися у страховому стажі з урахуванням даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, які формуються на основі звітів органів соціального захисту громадян України.

Нагадаємо, в Україні вимоги до призначення пенсії за віком посиляться вже за лічені дні. У 2024 році громадянам потрібна буде більша кількість страхового стажу, щоб мати право виходу на "заслужений відпочинок".

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