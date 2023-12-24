Пенсия по инвалидности — как изменятся выплаты в 2024 году

Человек с инвалидностью. Фото: Uklon

В 2024 году в Украине планируется повышение прожиточного минимума. Эти изменения приведут к увеличению минимальной пенсии по инвалидности.

Об этом сообщает издание На пенсии.

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На сколько повысят пенсии по инвалидности в следующем году

Согласно утвержденному Госбюджету-2024, с 1 января следующего года должен произойти рост пенсии по инвалидности на 268 гривен, до общей суммы 2361 гривна.

Напомним, что выплаты по инвалидности предусмотрены для лиц, потерявших трудоспособность из-за увечья или инвалидности, приобретенной с детства. Эти средства также предоставляются смотрителям этих лиц.

Какими будут пенсии по инвалидности в 2024 году

Размеры пенсий для лиц с инвалидностью в следующем году будут следующими:

I группа — 2 361 гривна, что составляет 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

II группа — 1 888,8 гривны, или 80% прожиточного минимума;

III группа — 1 416,6 гривны, что составляет 60% прожиточного минимума.

Важно отметить, что лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью до 18 лет получат пособие в размере 1 652,7 гривны, что составляет 70% от прожиточного минимума.

Какими будут детские пенсии по инвалидности в следующем году

Размер пенсий для детей с инвалидностью также возрастет в зависимости от группы и возраста ребенка. Ребенок с подгруппой А будет получать 200% определенного прожиточного минимума для своего возраста, а дополнительные группы получат 50% прожиточного минимума.

Государство также оказывает финансовую поддержку тем, кто оказывает уход за лицами с инвалидностью с детства. С 2024 года размер этой доплаты будет зависеть от подгруппы, определенной для человека, и составит от 100% до 200% прожиточного минимума.

Напомним, что в Украине ежегодно увеличивается обязательный срок страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту. Чтобы получить пенсию в 60 лет, будущему пенсионеру нужно набрать не менее 30 лет страхового стажа. Также, в отдельных случаях может учитываться период ухода за лицом с инвалидностью.