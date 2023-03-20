Пенсии в Украине — в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Высокие пенсии получают бывшие нардепы, работники прокуратуры, судьи

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали информацию о том, кто среди украинцев получает самые высокие пенсии. В частности, 15 тысяч гривен в среднем платят бывшим народным депутатам.

Об этом рассказали в Департаменте пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг и льгот на информзапрос издания "Апостроф".

Что известно о высоких пенсиях

Как отметили в ведомстве, в Украине самые высокие пенсии получают бывшие нардепы, работники прокуратуры, судьи.

В частности, средний размер пенсии народного депутата за 2022 составил около 15,5 тыс. гривен. Это без учета доплат, повышений, надбавок и выплат. Всего за год из бюджета тратили на пожизненное содержание одного политика более 136 тысяч гривен.

В среднем прокуроры на пенсии получали в прошлом году выплаты на уровне почти 22 тысяч гривен (около 600 евро по курсу НБУ) без учета многочисленных доплат, повышений, надбавок и компенсаций. Годовая сумма расходов составила почти два миллиона — 1,754 млн гривен.

Средний размер пенсий судей в прошлом году колебался от 91,7 до 96,5 тыс. гривен.

На учете в органах Пенсионного фонда на 01.01.2022 состояло, в частности:

762 человека, которым пенсия назначена по закону "О статусе народного депутата";

5757 человек, которым пенсия назначена по закону "О прокуратуре";

3637 получателей ежемесячного пожизненного денежного содержания по закону "О судоустройстве и статусе судей".

Высокие пенсии судьям могут снизить

Народные депутаты предлагают внести изменения в закон о пенсиях для судей Конституционного Суда, уменьшив размер до 30% вознаграждения, вместо 50%. Так хотят установить справедливость среди украинских пенсионеров.

Как сообщили в Комитете ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сейчас средний размер ежемесячной пенсии судей в отставке составляет более 150 тысяч гривен, что равнозначно соответствующим ежемесячным выплатам 70 пенсионерам в минимальном размере или 20 пенсионерам военнослужащим в отставке.

Законопроект о внесении изменений в статью 27 Закона "О Конституционном Суде Украины" предлагает устранить такую несправедливость.

"Иметь среднюю пенсию в размере 150 тысяч в месяц в условиях военного положения за счет средств единого социального взноса — по моему мнению, не является нормальным и справедливым к гражданам, которые платят такой взнос и получают пенсии в десятки раз меньше", — заявили в Комитете.

Напомним, в сети до сих пор не утихают дискуссии о несправедливости мартовской индексации пенсий. Многие пенсионеры недовольны низкими пенсионными выплатами. Критикуют сам подход в повышении: большие выплаты, до 1,5 тысячи гривен, получили те, у кого высокие пенсии, тогда как гражданам с маленькими выплатами доплатили мизер.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.