Пенсія за віком чи за інвалідністю — які виплати краще оформити в Україні

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні законодавство не дозволяє одержувати одночасно дві пенсії. Таким чином, особам, які мають право на обидві пенсії, доводиться вибирати ту, яка для них є більш вигідною.

Про те, яка пенсія вигідніша в Україні, розповідає 24 Канал.

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Які виплати краще оформити

Пенсіонери в Україні мають право на одну пенсію, яка найбільш вигідна для них, — пенсію за віком або пенсію за інвалідністю:

Для осіб з І або ІІ групою інвалідності під час вибору варто врахувати вік та страховий стаж, адже виплати на підставі інвалідності будуть вигідніші.

Водночас для пенсіонерів з ІІІ групою краще обрати виплати за віком. Все тому, що така особа отримуватиме лише 50% від цих виплат, якщо обере пенсію за інвалідністю.

Важливо зазначити, що особа з ІІІ групою інвалідності до досягнення пенсійного віку може оформити лише виплати на підставі інвалідності.

Як перейти з однієї пенсії на іншу

Щоб перейти з однієї пенсії на іншу потрібно:

Перш за все, особі варто звернутися до Пенсійного фонду України з заявою щодо зміни пенсійної виплати.

Після цього нові виплати будуть нараховуватися з дати подання заяви на основі наявних у пенсійній справі документів.

Крім того, важливо надати дані щодо стажу або заробітку до пенсійної справи, якщо цього раніше не було зроблено.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у квітні 2024 року пенсіонерам, які на своєму заслуженому відпочинку продовжують працювати, підвищили розмір виплат, зважаючи на нову кількість страхового стажу. Однак оновлені виплати отримають не одразу.

Ми також писали, що українські пенсіонери, які отримують виплати на банківські картки державного "ПриватБанку", можуть зіткнутися із затримками надходження коштів. У фінустанові пояснили, з чим пов'язані затримки та як цього уникнути.