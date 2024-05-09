Пенсия по возрасту или по инвалидности — какие выплаты лучше оформить в Украине

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине законодательство не разрешает получать одновременно две пенсии. Таким образом, лицам, имеющим право на обе пенсии, приходится выбирать ту, которая для них более выгодна.

О том, какая пенсия более выгодна в Украине, рассказывает 24 Канал.

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Какие выплаты лучше оформить

Пенсионеры в Украине имеют право на одну выгодную для них пенсию — пенсию по возрасту или пенсию по инвалидности:

Для лиц с I или II группой инвалидности при выборе следует учесть возраст и страховой стаж, ведь выплаты на основании инвалидности будут более выгодными.

В то же время, для пенсионеров с III группой лучше выбрать выплаты по возрасту. Все потому, что такое лицо будет получать только 50% этих выплат, если выберет пенсию по инвалидности.

Важно отметить, что лицо с третьей группой инвалидности до достижения пенсионного возраста может оформить только выплаты на основании инвалидности.

Как перейти с одной пенсии на другую

Чтобы перейти с одной пенсии на другую нужно:

Прежде всего, лицу следует обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением об изменении пенсионной выплаты.

После этого новые выплаты будут начисляться с даты подачи заявления на основе имеющихся в пенсионном деле документов.

Кроме того, важно предоставить данные о стаже или заработке в пенсионное дело, если это ранее не было сделано.

Что еще стоит знать

Напомним, в апреле 2024 года пенсионерам, которые на своем заслуженном отдыхе продолжают работать, повысили размер выплат, учитывая новое количество страхового стажа. Однако обновленные выплаты получат не сразу.

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