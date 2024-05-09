Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Пенсия по возрасту или по инвалидности — что выгоднее получать в Украине arrow

Пенсия по возрасту или по инвалидности — что выгоднее получать в Украине

9 мая 2024 09:43
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Пенсия по возрасту или по инвалидности — какие выплаты лучше оформить в Украине
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине законодательство не разрешает получать одновременно две пенсии. Таким образом, лицам, имеющим право на обе пенсии, приходится выбирать ту, которая для них более выгодна.

О том, какая пенсия более выгодна в Украине, рассказывает 24 Канал.

Читайте также:

Какие выплаты лучше оформить

Пенсионеры в Украине имеют право на одну выгодную для них пенсию — пенсию по возрасту или пенсию по инвалидности:

  • Для лиц с I или II группой инвалидности при выборе следует учесть возраст и страховой стаж, ведь выплаты на основании инвалидности будут более выгодными.
  • В то же время, для пенсионеров с III группой лучше выбрать выплаты по возрасту. Все потому, что такое лицо будет получать только 50% этих выплат, если выберет пенсию по инвалидности.

Важно отметить, что лицо с третьей группой инвалидности до достижения пенсионного возраста может оформить только выплаты на основании инвалидности.

Как перейти с одной пенсии на другую

Чтобы перейти с одной пенсии на другую нужно:

  • Прежде всего, лицу следует обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением об изменении пенсионной выплаты.
  • После этого новые выплаты будут начисляться с даты подачи заявления на основе имеющихся в пенсионном деле документов.
  • Кроме того, важно предоставить данные о стаже или заработке в пенсионное дело, если это ранее не было сделано.

Что еще стоит знать

Напомним, в апреле 2024 года пенсионерам, которые на своем заслуженном отдыхе продолжают работать, повысили размер выплат, учитывая новое количество страхового стажа. Однако обновленные выплаты получат не сразу.

Мы также писали, что украинские пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты государственного "ПриватБанка", могут столкнуться с задержками поступления средств. В финучреждении объяснили, с чем связаны задержки и как этого избежать.

выплаты
пенсии
ПФУ
деньги
пенсионеры
лицо с инвалидностью

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом