ПриватБанк пояснив, як уникнути затримки пенсійних виплат

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські пенсіонери, які отримують виплати на банківські картки державного "ПриватБанку", можуть зіткнутися із затримками надходження коштів. У фінустанові пояснили, з чим пов'язані затримки та як цього уникнути.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Як зазначається на порталі, один із клієнтів-пенсіонерів оформив банківську картку для виплат у ПриватБанку ще у березні, однак пенсію з невідомих причин досі не нарахували.

У Пенсійному фонді заявили, що пенсія не дійшла, адже фонд не отримав від фінустанови необхідні документи для зарахування виплат.

Представники ПриватБанку розповіли, що затримки можливі, тому пенсіонери можуть прискорити отримання виплат самотужки. У такому випадку після оформлення пенсійної картки необхідно самостійно повідомити отримані реквізити в орган Пенсійного фонду.

При цьому отримати довідку про реквізити нового банківського рахунку для нарахування пенсії можна через портал чи застосунок "Приват24". Для цього треба:

увійти у програму "Приват24";

обрати в меню "Сервіси";

перейти у розділ "Послуги";

обрати "Довідки";

знайти там "Стандартні довідки";

натиснути пункт "Реквізити";

обрати картку та натиснути "Сформувати довідку".

Громадяни можуть подати заяву про зміну банківських реквізитів у Пенсійний фонд у найближчому сервісному центрі ПФУ.

Також можна це зробити дистанційно. Для цього потрібно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Там необхідно:

знайти розділ "Пенсіонерам";

обрати "Заява на внесення змін до електронної пенсійної справи".

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк оголосив нову акцію, в рамках якої обіцяє виплачувати кешбеки та перераховувати донати українським медзакладам за міжнародні перекази RIA. Загалом банк збирається компенсувати щомісяця 150, 1 500 або 5 тис. гривень.

Також ПриватБанк підбив фінансові підсумки за поточний рік. Банк не зменшує оберти у кредитній підтримці бізнесу під час війни та запроваджує нові продукти для своїх клієнтів.