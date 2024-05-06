Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Доплати за стаж працюючим пенсіонерам — ПФУ уточнив терміни виплат arrow

Доплати за стаж працюючим пенсіонерам — ПФУ уточнив терміни виплат

6 травня 2024 08:34
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії в Україні — відомо, коли отримають доплати працюючі пенсіонери
Грошові купюри у руках. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У квітні 2024 року пенсіонерам, які на своєму заслуженому відпочинку продовжують працювати, підвищили розмір виплат, зважаючи на нову кількість страхового стажу. Однак оновлені виплати отримають не одразу.

Про терміни виплат уточнили у Пенсійному фонді України (ПФУ), пише Канал 24.

Читайте також:

Коли чекати доплат працюючим пенсіонерам

Згідно із законом, працюючим пенсіонерам мають оновлювати розміри пенсій кожні два роки. Перерахунок відбувається із квітня із врахуванням додатково набутого страхового стажу.

Під час обрахунку враховують той стаж, який пенсіонер отримав до 1 квітня. Проте виплати оновленої пенсії таким громадянам відбудуться значно пізніше.

У Пенсійному фонді пояснили, що станом на 1 квітня ще не отримали інформації  про сплату ЄСВ за перший квартал поточного року. Відповідно до закону, бізнес має подавати відповідну звітність за перший квартал до 10 травня. Саме через це у ПФУ нема змоги здійснити виплати вчасно, тобто у квітні-травні.

З огляду на це, тільки після 10 травня стане остаточно відомо, хто з українців пенсійного віку та скільки місяців відпрацював з часу попереднього перерахунку пенсії.

Що враховують під час перегляду пенсії

У певних випадках перегляд пенсії відбувається з урахуванням нової заробітної плати, яку отримує пенсіонер та набутого додаткового страхового стажу. Однак зарплату враховують тільки в тому випадку, якщо вона значно вища за ту, з якої  здійснювалося нарахування пенсії. Для такого перерахунку громадянин обов'язково має отримати не менше 24 місяців страхового стажу із дати попереднього перерахунку.

Проте переважно під час перегляду пенсії враховують тільки додатково набутий страховий стаж. При цьому за кожен рік отриманого стажу пенсіонеру додають 1% від мінімальної пенсії.

Оновлений розмір пенсії з доплатою та надбавки за два місяці працюючим пенсіонерам нарахують у червні 2024 року, додали у ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на законодавчому рівні змінили умови для нарахування пенсійних виплат. Зокрема, збільшилась кількість причин для припинення виплати грошей.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді розповіли про деталі фінансування виплат у соцсфері у квітні 2024 року. На це спрямували 68,6 млрд грн.

виплати
пенсії
ПФУ
пенсіонери
гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації