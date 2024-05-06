Пенсії в Україні — відомо, коли отримають доплати працюючі пенсіонери

Грошові купюри у руках. Фото: РБК-Україна

У квітні 2024 року пенсіонерам, які на своєму заслуженому відпочинку продовжують працювати, підвищили розмір виплат, зважаючи на нову кількість страхового стажу. Однак оновлені виплати отримають не одразу.

Про терміни виплат уточнили у Пенсійному фонді України (ПФУ), пише Канал 24.

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Згідно із законом, працюючим пенсіонерам мають оновлювати розміри пенсій кожні два роки. Перерахунок відбувається із квітня із врахуванням додатково набутого страхового стажу.

Під час обрахунку враховують той стаж, який пенсіонер отримав до 1 квітня. Проте виплати оновленої пенсії таким громадянам відбудуться значно пізніше.

У Пенсійному фонді пояснили, що станом на 1 квітня ще не отримали інформації про сплату ЄСВ за перший квартал поточного року. Відповідно до закону, бізнес має подавати відповідну звітність за перший квартал до 10 травня. Саме через це у ПФУ нема змоги здійснити виплати вчасно, тобто у квітні-травні.

З огляду на це, тільки після 10 травня стане остаточно відомо, хто з українців пенсійного віку та скільки місяців відпрацював з часу попереднього перерахунку пенсії.

Що враховують під час перегляду пенсії

У певних випадках перегляд пенсії відбувається з урахуванням нової заробітної плати, яку отримує пенсіонер та набутого додаткового страхового стажу. Однак зарплату враховують тільки в тому випадку, якщо вона значно вища за ту, з якої здійснювалося нарахування пенсії. Для такого перерахунку громадянин обов'язково має отримати не менше 24 місяців страхового стажу із дати попереднього перерахунку.

Проте переважно під час перегляду пенсії враховують тільки додатково набутий страховий стаж. При цьому за кожен рік отриманого стажу пенсіонеру додають 1% від мінімальної пенсії.

Оновлений розмір пенсії з доплатою та надбавки за два місяці працюючим пенсіонерам нарахують у червні 2024 року, додали у ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на законодавчому рівні змінили умови для нарахування пенсійних виплат. Зокрема, збільшилась кількість причин для припинення виплати грошей.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді розповіли про деталі фінансування виплат у соцсфері у квітні 2024 року. На це спрямували 68,6 млрд грн.