Пенсії в Україні — у ПФУ розповіли деталі фінансування виплат у березні

На виплати українцям вже спрямували 42,5 млрд грн

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про деталі фінансування пенсій у березні поточного року. На виплати українцям вже спрямували 42,5 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

Як фінансують пенсії у березні

Як зазначається, майже 9 млрд гривень спрямували на виплати через поштову компанію "Укрпошта", понад 33 млрд грн — на банківські рахунки пенсіонерів.

"Станом на 19 березня профінансовано 42,5 млрд грн на пенсійні виплати, в тому числі 8,9 млрд грн — на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 33,6 млрд грн — через уповноважені банки", — зауважили у пресцентрі ПФУ.

Загалом Пенсійний фонд направив на соціальні виплати за цей місяць 49,64 млрд гривень. Зокрема, на субсидії та пільги 5,4 млрд гривень, на страхові виплати — 1,74 млрд гривень.

Крім того, ПФУ направив на оплату лікарняних 866,5 млн гривень.

Припинення виплат

Раніше у ПФУ попереджали, що пенсіонерам можуть автоматично припиняти виплати пенсій на картки. Це відбувається у разі, якщо людина довгий час не користувалась банківським рахунком.

Так, якщо громадянин, який отримує пенсію, не користується своїм рахунком понад шість місяців, то нарахування виплат припиняють. Цього можна уникнути, якщо хоча б раз за цей період здійснити транзакцію карткою, куди нараховується пенсія. Це можуть бути будь-які дії: від поповнення мобільного рахунку, покупок в магазині до оплати банківських послуг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді оприлюднили інформацію про те, хто серед українців отримує найвищі пенсії. Зокрема, 15 тисяч гривень у середньому платять колишнім народним депутатам.

Також ми писали, що у мережі досі не вщухають дискусії щодо несправедливості березневої індексації пенсій. Багато пенсіонерів незадоволені низькими пенсійними виплатами. Критикують сам підхід у підвищенні: більші виплати, до 1,5 тисячі гривень, отримали ті, у кого високі пенсії, тоді як громадянам з маленькими виплатами доплатили мізер.