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Пенсионный фонд рассказал о деталях финансирования пенсий в марте

20 марта 2023 10:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — в ПФУ рассказали детали финансирования выплат в марте
На выплаты украинцам уже направили 42,5 млрд грн
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о деталях финансирования пенсий в марте текущего года. На выплаты украинцам уже направили 42,5 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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Как отмечается, почти 9 млрд гривен направили на выплаты через "Укрпочту", более 33 млрд грн — на банковские счета пенсионеров.

"По состоянию на 19 марта профинансировано 42,5 млрд грн на пенсионные выплаты, в том числе 8,9 млрд грн на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 33,6 млрд грн через уполномоченные банки", отметили в пресс-центре ПФУ.

В общей сложности Пенсионный фонд направил на социальные выплаты за этот месяц 49,64 млрд гривен. В частности, на субсидии и льготы 5,4 млрд гривен, на страховые выплаты — 1,74 млрд гривен.

Кроме того, ПФУ направил на оплату больничных 866,5 млн гривен.

Прекращение выплат

Ранее в ПФУ предупреждали, что пенсионерам могут автоматически прекращать выплаты пенсий на карты. Это происходит в том случае, если человек долгое время не пользовался банковским счетом.

Так, если гражданин, получающий пенсию, не пользуется своим счетом более шести месяцев, то начисление выплат прекращают. Этого можно избежать, если хотя бы раз за этот период совершить транзакцию картой, куда начисляется пенсия. Это могут быть любые действия от пополнения мобильного счета, покупок в магазине до оплаты банковских услуг.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде обнародовали информацию о том, кто среди украинцев получает самые высокие пенсии. В частности, 15 тысяч гривен в среднем платят бывшим народным депутатам.

Также мы писали, что в сети до сих пор не утихают дискуссии о несправедливости мартовской индексации пенсий. Многие пенсионеры недовольны низкими пенсионными выплатами. Критикуют сам подход в повышении: большие выплаты, до 1,5 тысячи гривен, получили те, у кого высокие пенсии, тогда как гражданам с маленькими выплатами доплатили мизер.

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