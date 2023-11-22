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Пенсійний фонд уточнив деталі фінансування держвиплат у листопаді

22 листопада 2023 11:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії та соцвиплати у листопаді — у ПФУ уточнили деталі фінансування
Гривневі купюри у руках. Фото: biz.today
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів, які суми перерахував на фінансування соціальних виплат у листопаді 2023 року. Зокрема, пенсіонери вже отримали вже понад 48 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

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Як зазначають у Пенсійному фонді, в країні триває нарахування грошових коштів громадянам.

"Станом на 21 листопада Пенсійним фондом профінансовано 48,6 млрд грн — на пенсійні виплати", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ПФУ, з цієї суми 9,1 млрд грн спрямували на виплати через відділення Укрпошти, 39,2 млрд грн — через уповноважені банківські установи.

Також 2,09 млрд грн перерахували на страхові виплати, зокрема 1 млрд грн — на фінансування лікарняних. Варто зауважити, що витрати у зв'язку з тимчасовою втратою непрацездатності у листопаді порівняно з червнем поточного року значно зросли. Пів року тому на ці цілі спрямували 619,6 млн грн.

Доплати до пенсій у листопаді

Раніше у відомстві зазначали, що у листопаді підвищення пенсій не заплановано. Проте розмір виплат для деяких громадян літнього віку зміниться. Йдеться про доплати за вік. Пенсіонери, які досягли віку 70, 75 чи 80 років, можуть розраховувати на надбавки. А саме:

  • громадянам, яким виповнилося 80 років і більше — до 570 грн;
  • які досягли 75 років і вище — до 456 грн;
  • яким виповнилося 70 років і більше — до 300 грн.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в рамках підвищеного моніторингу одержувачів соціальних виплат держава може скасовувати нарахування коштів. Припинення виплат пенсій, соцдопомоги та субсидій може статися тільки в деяких випадках.

Також ми писали, що на тлі війни в Україні за різних обставин пенсіонери можуть залишитись без виплат, особливо, коли виїжджають за кордон. Проте в деяких випадках виплати можна поновити.

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