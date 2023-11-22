Пенсии и соцвыплаты в ноябре — в ПФУ уточнили детали финансирования

Гривневые купюры в руках. Фото: biz.today

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, какие суммы перечислил на финансирование социальных выплат в ноябре 2023 года. В частности, пенсионеры уже получили более 48 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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Как отмечают в Пенсионном фонде, в стране идет начисление денежных средств гражданам.

"По состоянию на 21 ноября Пенсионным фондом профинансировано 48,6 млрд грн — на пенсионные выплаты", — говорится в сообщении.

По информации ПФУ, из этой суммы 9,1 млрд грн направили на выплаты через отделения Укрпочты, 39,2 млрд грн — через уполномоченные банковские учреждения.

Также 2,09 млрд грн перечислили на страховые выплаты, в том числе 1 млрд грн — на финансирование больничных. Следует отметить, что расходы по временной потере нетрудоспособности в ноябре по сравнению с июнем текущего года значительно выросли. Полгода назад на эти цели направили 619,6 млн грн.

Доплаты к пенсиям в ноябре

Ранее в ведомстве отмечали, что в ноябре повышения пенсий не запланировано. Однако размер выплат для некоторых граждан пожилого возраста изменится. Речь идет о доплатах за возраст. Пенсионеры, достигшие возраста 70, 75 или 80 лет, могут рассчитывать на надбавки. А именно:

гражданам, которым исполнилось 80 лет и больше — до 570 грн;

достигших 75 лет и выше — до 456 грн;

которым исполнилось 70 лет и больше — до 300 грн.

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Напомним, в рамках повышенного мониторинга получателей социальных выплат государство может отменять начисление средств. Прекращение выплат пенсий, соцпомощи и субсидий может произойти только в некоторых случаях.

Также мы писали, что на фоне войны в Украине при разных обстоятельствах пенсионеры могут остаться без выплат, особенно когда выезжают за границу. Однако в некоторых случаях выплаты можно возобновить.