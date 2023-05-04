Пенсіонерам доплатять 1 тис. грн — хто отримає більше вже в червні

Люди похилого віку. Фото: Unplush

В Україні деяким громадянам підвищать пенсійні виплати у червні 2023 року. Розмір доплати становитиме близько 1 тис. гривень.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Читайте також:

Кому перерахують виплати у червні

Так, вже через місяць 1 тис. гривень нарахують тим громадянам, які зараз отримують пенсію 5,84 тис. гривень та вийшли на відпочинок, маючи 35 років страхового стажу.

Перерахунок виплат здійснять заднім числом, оскільки у систему необхідні відомості надходять із запізненням. Так, у тих, хто має 35 років стажу, розмір коефіцієнту у формулі розрахунку з квітня буде більший. Він становитиме вже не 0,35, а 0,37.

Скільки пенсіонерів отримують виплати

За офіційними даними, станом на 1 квітня в країні налічувалося 10,697 млн пенсіонерів, середній розмір пенсійної виплати становив 5 238,25 грн. Тоді як станом на 1 січня було 10,688 млн пенсіонерів та 4 622,59 грн — розмір пенсії.

Число пенсіонерів за перший квартал року збільшилося на 9,2 тис. осіб (0,09%), а середній розмір пенсійної виплати підвищився на 615,66 грн (13,3%).

Розміри пенсійних виплат українців:

33% пенсіонерів отримують 5 238 гривень і вище;

10% або 1,06 млн осіб — понад 10 тис. гривень;

30% або 3,25 млн осіб — менше 3 тис. гривень (раніше частка становила 39%).

Судова тяганина за пенсії

Громадяни виграли сотні тисячі справ, які стосувались несправедливого перерахунку виплат. Держава за судовими рішеннями зобов'язана виплатити українським пенсіонерам 43,1 млрд гривень, повідомили у Міністерстві фінансів.

Зазначається, що українці скаржились на несправедливий підхід у перерахунку пенсій. За підрахунками Мінфіну, за рішеннями судів українці виграли у понад 330 тисяч справах. Зокрема, лише стосовно військових пенсій заборгованість за рішеннями судів становить сягає 22 млрд гривень.

У багатьох випадках суд зобов'язав не тільки виплачувати підвищений розмір пенсій, а й робити перерахунок за попередні періоди.

Березнева індексація базувалась на принципі — чим більша пенсія, тим більший розмір підвищення. Тобто, у кого були найменші пенсії, отримали мізер. Багато пенсіонерів звернулись у суди за перерахунком, проте деталі справ невідомі.

Нагадаємо, в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.