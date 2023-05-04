Пенсионерам доплатят 1 тыс. грн — кто получит больше уже в июне

Пожилые люди в Украине. Фото: Unplush

В Украине некоторым гражданам повысят пенсионные выплаты в июне 2023 года. Размер доплаты будет составлять около 1 тыс. гривен.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Так, уже через месяц 1 тыс. гривен начислят гражданам, которые сейчас получают пенсию 5,84 тыс. гривен и вышли на отдых, имея 35 лет страхового стажа.

Перерасчет выплат производят задним числом, поскольку в систему необходимые сведения поступают с опозданием. Так, у тех, кто имеет 35 лет стажа, размер коэффициента в формуле расчета с апреля будет больше. Он будет уже не 0,35, а 0,37.

Сколько пенсионеров получают выплаты

По официальным данным, на 1 апреля в стране насчитывалось 10,697 млн пенсионеров, средний размер пенсионной выплаты составил 5 238,25 грн. В то время как на 1 января было 10,688 млн пенсионеров и 4 622,59 грн — размер пенсии.

Число пенсионеров за первый квартал года увеличилось на 9,2 тыс. человек (0,09%), а средний размер пенсионной выплаты повысился на 615,66 грн. (13,3%).

Размеры пенсионных выплат украинцев:

33% пенсионеров получают 5238 гривен и выше;

10% или 1,06 млн человек — более 10 тыс. гривен;

30% или 3,25 млн человек — менее 3 тыс. гривен (ранее доля составляла 39%).

Судебная волокита за пенсии

Граждане выиграли сотни тысяч дел, которые касались несправедливого пересчета выплат. Государство по судебным решениям обязано выплатить украинским пенсионерам 43,1 млрд гривен, сообщили в Министерстве финансов.

Отмечается, что украинцы жаловались на несправедливый подход к перерасчету пенсий. По подсчетам Минфина, по решению судов украинцы выиграли более чем в 330 тысячах делах. В частности, только в отношении военных пенсий задолженность по решениям судов составляет 22 млрд гривен.

Во многих случаях суд обязал не только выплачивать повышенный размер пенсий, но и производить перерасчет за предыдущие периоды.

Мартовская индексация базировалась на принципе — чем больше пенсия, тем больше размер повышения. То есть, у кого были самые маленькие пенсии, получили мизер. Многие пенсионеры обратились в суды за перерасчетом, однако детали дел неизвестны.

Напомним, в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.