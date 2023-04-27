Пенсії в Україні — кому з чорнобильців нараховують 13 тис. грн

Чоловік похилого віку. Фото: Freepik

В Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

Про те, хто саме може претендувати на такі виплати, розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Як зазначили у Пенсійному фонді, таку суму виплат нараховують тепер пенсіонерам-чорнобильцям першої категорії. У ПФУ уточнили, кого саме відносять до цієї категорії. Йдеться про осіб з інвалідністю серед учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС та постраждалих від аварії, щодо яких є встановлений причинно-наслідковий зв’язок інвалідності з катастрофою.

У березні в Україні підвищили мінімальний розмір пенсійної виплати. Він обчислюється з огляду на середню зарплату (дохід), з якої сплачено страхові внески та яку враховують для обчислення пенсії за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсійної виплати.

Відповідно до змін до закону "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" визначено, що мінімальний обсяг пенсії чорнобильців не може бути нижчий:

для осіб з інвалідністю першої групи — 100% розміру середньої зарплати в країні, з якої сплачено страхові внески та враховують для обчислення пенсії за попередній рік;

для осіб з інвалідністю другої групи — 80%;

для осіб з інвалідністю третьої групи — 60%.

У разі, якщо щомісячний обсяг пенсії для першої категорії чорнобильців не досягає таких розмірів, то громадянам мають виплачувати щомісячну державну адресну допомогу до пенсії у сумі, якої не вистачає.

Тож, з 1 березня поточного року мінімальний розмір пенсії чорнобильцям першої категорії не може бути нижчий за 13,37 тис. грн, додали у ПФУ.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді відзвітували про завершення фінансування пенсійних виплат за квітень поточного року. Загальна сума коштів, яку спрямували на виплати, виявилась меншою, ніж було у березні.

Також ми писали, що в Україні влітку пенсіонери отримають більше. Перерахують виплати працюючим пенсіонерам, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року. Також з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.