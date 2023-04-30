Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українці мають право отримати шість пенсій авансом arrow

Українці мають право отримати шість пенсій авансом

30 квітня 2023 14:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — хто має право отримати шість пенсій авансом
Люди пенсійного віку. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деякі пенсіонери мають право отримати відразу шість виплат авансом. Йдеться про тих, хто збирається виїхати за кордон.

Про такі нюанси повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ) у Facebook.

Читайте також:

Як отримати виплати

За словами представників Пенсійного фонду, отримати шість виплат за один раз можна, написавши заяву в органи ПФУ.

"У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем проживання", — зазначається у повідомленні.

У ПФУ нагадали, що, згідно із законодавством, пенсію в Україні виплачують у грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення державної компанії "Укрпошта" або через банк за вказаним в заяві місцем проживання пенсіонера у межах країни. Що стосується пенсіонерів за кордоном, то у разі довгого перебування пенсію виплачуватимуть у випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами, які були укладені між Україною та зарубіжними державами.

Виплати пенсіонерам за кордоном

Днями український уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Йдеться про поновлення виплат для громадян, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

Завдяки рішенню уряду виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в Укрпошти здійснювати перекази коштів у країну перебування).

Ця категорія пенсіонерів за кордоном зможе поновити отримання виплат шляхом надсилання заяви поштою у порядку, визначеному Пенсійним фондом України (ПФУ).

Нагадаємо,  в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB