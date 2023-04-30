Пенсії в Україні — хто має право отримати шість пенсій авансом

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні деякі пенсіонери мають право отримати відразу шість виплат авансом. Йдеться про тих, хто збирається виїхати за кордон.

Про такі нюанси повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ) у Facebook.

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Як отримати виплати

За словами представників Пенсійного фонду, отримати шість виплат за один раз можна, написавши заяву в органи ПФУ.

"У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем проживання", — зазначається у повідомленні.

У ПФУ нагадали, що, згідно із законодавством, пенсію в Україні виплачують у грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення державної компанії "Укрпошта" або через банк за вказаним в заяві місцем проживання пенсіонера у межах країни. Що стосується пенсіонерів за кордоном, то у разі довгого перебування пенсію виплачуватимуть у випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами, які були укладені між Україною та зарубіжними державами.

Виплати пенсіонерам за кордоном

Днями український уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Йдеться про поновлення виплат для громадян, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

Завдяки рішенню уряду виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в Укрпошти здійснювати перекази коштів у країну перебування).

Ця категорія пенсіонерів за кордоном зможе поновити отримання виплат шляхом надсилання заяви поштою у порядку, визначеному Пенсійним фондом України (ПФУ).

Нагадаємо, в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.