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В Україні зросли виплати та зменшилась кількість пенсіонерів — дані ПФУ

15 квітня 2024 08:50
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії в Україні — ПФУ розповів, як зросли виплати та змінилась кількість пенсіонерів
Чоловік пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, як зросли виплати в громадян навесні 2024 року. Також оприлюднили негативну статистику щодо чисельності пенсіонерів.

Про це йдеться в інформації від Пенсійного фонду.

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Скорочення кількості пенсіонерів

За даними ПФУ, в Україні з 1 січня до 1 квітня число пенсіонерів суттєво скоротилося. Кількість українців, які отримують пенсії знизилась на близько 362 тис. осіб.

Так, на початку 2024 року пенсію отримували в країні 10,516 млн осіб, а в квітні  — 10,154 млн тисячі.

При цьому така стрімка негативна тенденція почалася під час повномасштабної війни. Згідно з інформацією Пенсійного фонду, станом на початок січня 2023 року в країні було зареєстровано 10,687 млн пенсіонерів, а роком раніше — 10,841 млн осіб.

Зростання пенсій в Україні навесні

Також у ПФУ розповіли про те, як змінились розмір виплат для українських пенсіонерів навесні цього року. Там зазначили, що середня пенсія по країні зросла до 5,74 тис. грн, а найвищі виплати в Києві — 7,8 тис. грн. Далі за найвищим розміром виплат ідуть:

  • Рівненська область — 7,2 тис. грн;
  • Донецька область — 7 тис. грн;
  • Тернопільська область — 4,39 тис. грн.

Невисокі пенсії у таких областях:

  • Тернопільська — 4,4 тис. грн;
  • Чернівецька — 4,59 тис. грн;
  • Закарпатська — 4,62 тис. грн.

 

пенсії
Джерело: ПФУ
пенсії
Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Ми також писали, що в Україні навесні 2024 року влада підвищила пенсії для багатьох українців. Зокрема, в однієї з категорій громадян виплати зросли до 14,308 тис. грн.

Раніше у ПФУ розповіли, як здійснюють перерахунок пенсій громадян, які продовжують працювати, у 2024 році. Назвали складові та формулу розрахунку.

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