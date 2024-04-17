Пенсии в Украине вырастут - для пенсионеров готовят новое повышение

Мужчина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские власти планируют ввести накопительные пенсии и реализовать реформу относительно единого социального взноса (ЕСВ). В результате это позволит существенно увеличить размер пенсий.

О таких намерениях сообщила глава Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов ВРУ Галина Третьякова.

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Планы по повышению пенсий

Третьякова, выступая перед представителями Международной организации труда, рассказала детали будущего перерасчета размер пенсии, отметив, что сейчас пенсионеры в среднем получают 30% от заработной платы, после осуществления изменений соответствующий показатель должен вырасти до 60%.

"Коэффициент замещения (отношение средней пенсионной выплаты к средней заработной плате) на сегодняшний день составляет около 30%. Идет мощная работа над тем, чтобы этот показатель в будущем составлял не менее 40%", — пояснила глава профильного комитета.

Стратегическая цель – удвоить нынешний показатель. При этом такая задача потребует сложной комплексной работы и системных изменений в украинской пенсионной системе.

Третьякова отметила важность повышения уровня жизни пенсионеров, учитывая то, что сейчас фактически треть населения страны достигла пенсионного возраста. Все это указывает на критическую необходимость введения эффективных реформ в сфере соцзащиты населения.

Среди ключевых направлений реформы — увеличение коэффициента замещения, то есть отношение средней пенсионной выплаты к средней зарплате. Для достижения такой цели планируют провести реформы:

единого социального взноса (ЕСВ);

внедрения практики пенсионных накоплений;

поддержки финансового благосостояния украинцев.

Отдельно она отметила, что для достижения стратегической цели потребуется повысить уровень минимальной зарплаты, что является важным показателем при расчете размера пенсий.

Какая сейчас формула расчета пенсий

По формуле расчета пенсии, зарплату за последние три года умножают на отношение персональной зарплаты к средней, на страховой стаж в годах и на 1%. В 2024 году средняя зарплата за предыдущие три года равна 13,54 тыс. грн.

Таким образом, в Украине с минимальной зарплатой в 8 тыс. грн пенсия будет составлять 2,36 тыс. грн. Соответствующая выплата возможна, если достаточно стажа — 35 лет. Это минимальный размер пенсии.

Весной этого года у украинских пенсионеров изменились размеры выплат. Средняя пенсия по стране увеличилась до 5,74 тыс. грн. Самые высокие выплаты в Киеве — 7,8 тыс. грн, самые низкие в Закарпатской области — 4,62 тыс. грн.

При этом с начала года количество пенсионеров существенно сократилось. Число уменьшилось на около 362 тыс. человек, до 10,15 млн. тыс. человек.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Пенсионном фонде рассказали о том, как выросли выплаты у граждан весной 2024 года. Также обнародовали негативную статистику по численности пенсионеров.

Также сообщалось, что в Украине весной власти повысили пенсии для многих украинцев. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн.