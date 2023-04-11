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Пенсіонерам перерахують виплати заднім числом: кому дадуть на 1,2 тис. грн більше

11 квітня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — хто з пенсіонерів отримає виплати заднім числом
Йдеться про тих громадян, які продовжують працювати / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деяким пенсіонерам перерахують виплати заднім числом. Йдеться про тих громадян, які продовжують працювати.

Про це пояснюють представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Перерахунок пенсій у квітні

Як зазначають у ПФУ, йдеться про автоматичний перерахунок пенсійних виплат літнім громадянам, які продовжують працювати. Для того, щоб його здійснити, потрібно отримати дані про сплачені внески із заробітних плат у першому кварталі поточного року, які можуть бути із запізненням.

У ПФУ уточнюють, що хоч перерахунок проводиться з 1 квітня, проте почнуть нараховувати кошти тільки з червня 2023 року. Таким чином, у червні українцям разом виплатять за три місяці (червень, травень, квітень).

Для кожного працюючого пенсіонера розмір підвищення буде індивідуальним і залежатиме від обсягу заробітної платні: чим вона вища, тим більше буде збільшення.

Як пояснюють у Фонді, на доплату у розмірі 1,2 тисячі гривень можуть розраховувати працюючі пенсіонери, які вийшли на пенсію, маючи у трудовому доробку щонайменше 35 років страхового стажу та виплату у розмірі семи тисяч гривень.

Даний перерахунок здійснювався шляхом підвищення страхового стажу у формулі розрахунку пенсій. Дізнатися про свій підвищений розмір пенсії можна, якщо збільшений на два роки стаж у роках перемножити на 1% та розрахунковий розмір зарплати (співставлення власного розміру зарплати до середнього).

В уряді раніше зазначали, що квітневе підвищення пенсійних виплат торкнеться 600 тисяч громадян.

Індексація у березні

За підсумком березневої індексації у близько 10 млн пенсіонерів виплати були підвищені майже на 20%. У середньому сума підвищення становила близько 600 грн. Діапазон підвищення — 100-1,5 тис. грн. Тепер середній розмір пенсії в Україні перебуває на рівні 5,2 тис. грн.

Зокрема, пенсії військовим пенсіонерам та ліквідаторам чорнобильської аварії зросли на понад 1 тис. грн.

Також не скасували цьогоріч додаткові доплати пенсіонерам за віком, ініційовані президентом, а на виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень.

Нагадаємо, в Україні пенсіонери можуть розраховувати на щомісячні грошові доплати у розмірі до 570 гривень. Йдеться про доплати, які передбачені для громадян, яким більше 70 років. Однією з умов є те, що пенсійні виплати не можуть перевищувати суму 10,34 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні у громадян літнього віку можуть збільшитися розміри пенсій за рахунок благодійних внесків меценатів. У Пенсійному фонді України (ПФУ) діє відповідний механізм.

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