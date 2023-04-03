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20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

3 квітня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — кому з пенсіонерів доплатять 20 тис. грн
Залишилося лише ще два розіграші
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державному "ПриватБанку" проводять акцію, згідно з якою пенсіонери можуть отримати додаткові 20 тисяч гривень до своєї пенсії. Залишилося лише ще два розіграші до 15 травня 2023 року.

Про це інформує пресслужба ПриватБанку.

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Додаткові 20 тис. грн до пенсії

Як зазначається, акція, під час якої українські пенсіонери можуть одержати додаткові кошти, має назву "Даруємо 20 тисяч до пенсії". Загалом розіграшів передбачено три. Акція закінчиться в середині травня.

Першим переможцем став військовий пенсіонер Державної прикордонної служби України Юрій Мазур.

"Я вдячний нагоді, бо ці гроші зараз дуже доречні. Вже рік брат моєї дружини на війні, і я на власному досвіді знаю як там, бо сам учасник бойових дій. У мене багато друзів там залишилося, так що половина суми піде на допомогу нашим військовим, а половина на сім'ю", — розповів переможець розіграшу.

Як взяти участь

Як повідомляють у банку, взяти участь у розіграші можуть:

  • колишні чи діючі військовослужбовці, які отримують пенсійні виплати за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та/або "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

Автоматично беруть участь у розіграші ті, хто отримує військові пенсії через ПриватБанк.

У разі виграшу кошти направлять на картку для виплат цього банку.

Докладна інформація доступна за посиланням.

Більше про пенсії

Нагадаємо, з квітня перерахують пенсійні виплати працюючим пенсіонерам.  Квітневе підвищення пенсій торкнеться 600 тисяч громадян. Розміри підвищень будуть для кожного індивідуальні, враховуватимуть стаж і розмір офіційної заробітної плати.

Також ми писали, що на виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.

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