Пенсии в Украине — кто из пенсионеров получит выплаты задним числом

Речь идет о гражданах, которые продолжают работать / Фото: google.com

В Украине некоторым пенсионерам пересчитают выплаты задним числом. Речь идет о гражданах, которые продолжают работать.

Об этом объясняют представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Перерасчет пенсий в апреле

Как отмечают в ПФУ, речь идет об автоматическом перерасчете пенсионных выплат пожилым гражданам, которые продолжают работать. Для того, чтобы его осуществить, нужно получить данные об уплаченных взносах из заработных плат в первом квартале текущего года, которые могут быть с опозданием.

В ПФУ уточняют, что хоть пересчет производится с 1 апреля, однако начнут начислять средства только с июня 2023 года. Таким образом, в июне украинцам вместе выплатят за три месяца (июнь, май, апрель).

Для каждого работающего пенсионера размер повышения будет индивидуальным и будет зависеть от объема заработной платы: чем она выше, тем больше будет увеличение.

Как объясняют в Фонде, на доплату в размере 1,2 тысячи гривен могут рассчитывать вышедшие на пенсию работающие пенсионеры, имея в трудовом наследии по меньшей мере 35 лет страхового стажа и выплату в размере семи тысяч гривен.

Данный перерасчет производился путем повышения страхового стажа в формуле расчета пенсий. Узнать свой повышенный размер пенсии можно, если увеличенный на два года стаж в годах перемножить на 1% и расчетный размер зарплаты (сопоставление собственного размера зарплаты к среднему).

В правительстве ранее отмечали, что апрельское повышение пенсионных выплат коснется 600 тысяч граждан.

Индексация в марте

По итогам мартовской индексации около 10 млн пенсионеров выплаты были повышены почти на 20%. В среднем сумма повышения составила около 600 грн. Диапазон повышения — 100–1,5 тыс. грн. Сейчас средний размер пенсии в Украине находится на уровне 5,2 тыс. грн.

В частности, пенсии военным пенсионерам и ликвидаторам чернобыльской аварии выросли более чем на 1 тыс. грн.

Также не отменили дополнительные доплаты пенсионерам по возрасту, инициированные президентом, а всего на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен.

Напомним, в Украине пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячные денежные доплаты в размере до 570 гривен. Речь идет о доплатах, предусмотренных для граждан старше 70 лет. Одно из условий состоит в том, что пенсионные выплаты не могут превышать сумму 10,34 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине у граждан пожилого возраста могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) действует соответствующий механизм.