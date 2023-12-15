Пенсіонери можуть втратити виплати — що потрібно зробити до кінця року

Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

Українці мають пройти відеоідентифікацію до кінця 2023 року. Це слід зробити, щоб продовжувати отримувати пенсійні чи інші соціальні виплати наступного року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Кому потрібно пройти відеоідентифікацію

Як зазначають у ПФУ, у грудні набули чинності оновлені правила щодо відеоідентифікації для громадян пенсійного віку.

Відповідно до нових вимог, тепер літні громадяни мають змогу проходити відеоідентифікацію не тільки особисто в органах Пенсійного фонду, але й також онлайн.

Однак, спочатку потрібно записатись на проходження ідентифікації по відеоконференцзв’язку через сайт Пенсійного фонду.

"Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви (звернення)", — зазначають у ПФУ.

Покрокова інструкція для запису на відеопроцедуру

Для того, щоб зареєструватись на відповідну процедуру через портал ПФУ, необхідно дотриматися наступних кроків:

Крок 1: Потрібно зайти на портал електронних послуг фонду.

Зверху на екрані обрати розділ "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку" та натиснути.

Крок 2: Необхідно заповнити всі обов'язкові поля у формі, позначені зірочкою та слідувати відповідним вказівкам на екрані.

Треба внести всі особисті дані, відомості документа, що посвідчує особу, написати адресу е-пошти та номер мобільного телефону.

Також необхідно обрати спосіб здійснення відеоідентифікації через низку застосунків (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).

За необхідності зазначити вид послуги, яку необхідно одержати під час відеоідентифікації (у вигляді перекладача жестової мови, фізичного супроводу персонального асистента, т. ін.).

Надати згоду на передачу даних, підтвердити "Подати заяву".

Окрім заяви, потрібно додати різні ідентифікаційні документи у вигляді прикріплених файлів (розмір кожного не повинен перевищувати 1 Мб):

паспорт;

пенсійне посвідчення;

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

свідоцтво про народження;

трудова книжка та інше.

Після такої реєстрації представники Пенсійного фонду зв'яжуться з клієнтами для узгодження часу та способу здійснення процедури.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні вимоги до призначення пенсії за віком посиляться вже за лічені дні. У 2024 році громадянам потрібна буде більша кількість страхового стажу, щоб мати право виходу на "заслужений відпочинок".

Також ми писали, в Україні деякі громадяни мають право виходити на "заслужений відпочинок" раніше за інших. Так, пенсію за вислугою років можуть призначати з 45 років військовослужбовцям.