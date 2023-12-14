Пенсії за віком у 2024-му — хто не отримає виплати у 60 років

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні вимоги до призначення пенсії за віком посиляться вже за лічені дні. У 2024 році громадянам потрібна буде більша кількість страхового стажу, щоб мати право виходу на "заслужений відпочинок".

Про це йдеться в матеріалах Міністерства соціальної політики.

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Що треба знати про страховий стаж

За українським законодавством, кожен українець і українка мають право виходити на пенсію після того, як їм виповниться 60 років.

У 2023 році у більшості випадків, окрім визначених законодавством винятків, право на це мають громадяни, чий страховий стаж перевищує 30 років. Проте до 2028 року він щорічно буде змінюватися.

Як пояснюють у Мінсоцполітики, "страховим стажем" вважається не той період, протягом якого українець фактично працював, а той, упродовж якого роботодавець робив внески за нього у Пенсійний фонд України (ПФУ).

Також має значення сама сума відрахувань. Зокрема, періоди трудової діяльності (робота чи військова служба), набуті громадянином до 1 січня 2004 року, також зараховують до стажу.

Вимоги до страхового стажу у 2024 році

Згідно зі статтею 26 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", зміниться тривалість страхового стажу, що передбачає право на призначення пенсії за віком у 2024-му. Вона буде становити:

у разі досягнення віку 60 років — щонайменше 31 рік;

за умови досягнення віку 63 роки — щонайменше 21 рік;

у разі досягнення віку 65 років — щонайменше 15 років.

Як зміняться виплати пенсіонерів у 2024-му

За планами українського уряду, наступного року підвищать мінімальні та максимальні пенсійні виплати.

Зокрема, з 1 січня мінімальна пенсія в країні зросте з 2,09 тис. до 2,36 тис. грн. Тобто на 268 грн більше.

Водночас, максимальна підвищиться з 20,93 тис. грн до 23,61 тис. грн.

Пов’язано це зі зміною у бік збільшення суми прожиткового мінімуму. Так, очікується, що у 2024 році вона становитиме 2,92 тис. грн.

Варто зауважити, що право на високі пенсії мають державні службовці, працівники місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право виходити на "заслужений відпочинок" раніше за інших. Так, пенсію за вислугою років можуть призначати з 45 років військовослужбовцям.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.