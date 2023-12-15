Пенсионеры могут потерять выплаты — что нужно сделать до конца года

Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

Украинцы должны пройти видеоидентификацию до конца 2023 года. Это следует сделать, чтобы продолжать получать пенсионные или другие социальные выплаты в следующем году.

Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кому нужно пройти видеоидентификацию

Как отмечают в ПФУ, в декабре вступили в силу обновленные правила видеоидентификации для граждан пенсионного возраста.

Согласно новым требованиям, теперь пожилые граждане могут проходить видеоидентификацию не только лично в органах Пенсионного фонда, но и онлайн.

Однако сначала нужно записаться на прохождение идентификации по видеоконференцсвязи через сайт Пенсионного фонда.

"Видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения)", — отмечают в ПФУ.

Пошаговая инструкция для записи на видеопроцедуру

Для того, чтобы зарегистрироваться на соответствующую процедуру через портал ПФУ, необходимо придерживаться следующих шагов:

Шаг 1: Нужно войти на портал электронных услуг фонда.

Сверху на экране выбрать раздел "Идентификация в режиме видеоконференции" и нажать.

Шаг 2: Необходимо заполнить все обязательные поля в форме, отмеченные звездочкой и следовать соответствующим инструкциям на экране.

Нужно внести все личные данные, сведения документа, удостоверяющего личность, написать адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

Также необходимо выбрать способ осуществления видеоидентификации через ряд приложений (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).

При необходимости указать вид услуги, которую необходимо получить при видеоидентификации (в виде переводчика жестового языка, физического сопровождения персонального ассистента, т.д.).

Дать согласие на передачу данных, подтвердить "Подать заявление".

Кроме заявления, нужно добавить разные идентификационные документы в виде прикрепленных файлов (размер каждого не должен превышать 1 Мб):

паспорт;

пенсионное удостоверение;

справка о присвоении идентификационного номера;

свидетельство о рождении;

трудовая книжка и другое.

После регистрации представители Пенсионного фонда свяжутся с клиентами для согласования времени и способа осуществления процедуры.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине требования к назначению пенсии по возрасту усилятся уже в считанные дни. В 2024 году гражданам потребуется большее количество страхового стажа, чтобы иметь право выхода на "заслуженный отдых".

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане имеют право выходить на "заслуженный отдых" раньше других. Так, пенсию по выслуге лет могут назначать с 45 лет военнослужащим.