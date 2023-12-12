Пенсії в Україні підвищать по-новому у 2024-му — що важливо знати

Жінка пенсійного віку. Фото: MLSP.gov.ua

В Україні у 2024 році запланована індексація пенсій, однак зміниться система нарахування нових грошових сум для громадян. Також влада обіцяє підвищити пенсії у січні, березні та липні.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики, повідомляє NV.

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Кому перерахують пенсії 2024 року

За словами голови Мінсоцполітики Оксани Жолнович, наступного року пенсійні виплати перерахують фактично "усім громадянам", які вийшли на "заслужений відпочинок" пізніше, аніж через три роки від старту реформи.

Вона зауважила, що в останні три роки пенсії майже відповідали ринковій вартості, тоді як пенсії, які були до того, нараховувалися за заниженими коефіцієнтами, які були менші за реальну вартість.

Запровадження бальної системи

Жолнович розповіла, що новий підхід у перерахунку пенсій передбачатиме бальну систему. Вона має нівелювати розбіжності у розмірах пенсій за однаковий страховий стаж у громадян, які вийшли на пенсію у різні періоди.

"Новий розрахунок передбачає, що за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала, буде вирахувано співвідношення її заробітної плати і середньої, яка була на той місяць у той рік... Планується розрахувати реальну купівельну спроможність. Якщо отримаємо суму на рівні середньої зарплати — за це буде людині нараховано 10 балів, якщо більше — 11-12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше", — пояснила очільниця відомства.

Вона зазначила, що кожен громадянин матиме унікальну підсумкову кількість балів, завдяки чому можна буде щорічно оцінювати та порівнювати показник із середньою зарплатнею в певному році та індексувати пенсійні виплати.

У 2024 році не буде суттєвої індексації пенсій, адже на це необхідно близько 300 млрд гривень, тому акцент у контексті підвищення пенсій робитимуть на тих, хто отримує найменші виплати. Йдеться про близько 60% громадян пенсійного віку.

Перегляд розміру пенсій 2024-го

Таким чином, разом з індексацією, пенсії наступного року в Україні підвищать у три етапи: у січні, березні, липні.

Зокрема, у січні пенсійні виплати підвищать тим, хто одержує мінімальну і максимальну пенсію. У січні та липні пенсію перерахують тим громадянам, хто отримує мінімальну пенсію у 65 років із повним стажем. Йдеться про чоловіків, які мають 35 років стажу, і жінок, у яких 30 років стажу. У березні пенсійні виплати підвищать тим, чиї виплати повинні індексуватися за планом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року підвищиться максимальна сума пенсійних виплат. У зв'язку з цим деякі громадяни отримають чималу надбавку у більш ніж дві тисячі гривень.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.