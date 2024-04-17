Украинцам доступны доплаты к пенсиям — когда именно и сколько

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Пенсионерам в Украине доступны различные виды специальных надбавок к пенсии. Среди них есть доплаты по возрасту.

Об этом говорится на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто может получить надбавку к пенсии по возрасту

Эта доплата предоставляется гражданам, достигшим возраста старше 70 лет. Основным условием есть то, что общий размер пенсионной выплаты лица не превышает 10 340,35 гривен.

Прибавка по возрасту составляет:

для лиц от 70 до 74 лет включительно — 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно — 456 гривен;

от 80 лет — 570 гривен.

Возрастная доплата начисляется автоматически и прилагается к основному размеру пенсии.

Какие еще доплаты к пенсиям доступны в Украине

Работающие пенсионеры могут получить дополнительную надбавку за каждый год новоприобретенного стажа. Эта доплата автоматически начисляется после планового перерасчета пенсии. На сегодняшний день размер надбавки за каждый год стажа составляет 23,61 гривны (1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

Также пенсионеры в Украине могут получить прибавку к пенсии от ООН. Для этого пенсионер должен отвечать следующим условиям:

Ежемесячная пенсия меньше 3250 гривен; человек не получает никакой международной помощи или выплаты для ветеранов; гражданин проживает на прифронтовых территориях или в зоне боевых действий.

Размер надбавки от ООН исчисляется индивидуально. Для этого из суммы 3250 гривен вычитается сумма пенсии. Полученная разница является суммой дополнительной надбавки. Например, если пенсионер получает пенсию в размере 3 тысяч гривен, его дополнительная надбавка будет составлять 250 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские власти планируют ввести накопительные пенсии и реализовать реформу по единому социальному вкладу (ЕСВ). В итоге это позволит существенно увеличить размер пенсий.

Мы также сообщали, что Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 апреля 2024 года. В Украине насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров, а средняя выплата составляет 5 743 гривны.