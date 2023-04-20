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Пенсионеры смогут получить выплаты за границей: как воспользоваться нововведением

20 апреля 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии за границей — как пенсионерам получить выплаты
Украинские граждане на берегу моря. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Детали нововведения

Постановление, принятое Кабинетом министров, разработало Министерство социальной политики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше. Они проходят под председательством вице-премьера, главы Минреинтеграции Ирины Верещук.

Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан, находящихся сейчас за рубежом, и которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

Как получить пенсию за границей

Благодаря решению правительства выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности в Укрпочты осуществлять перевод средств в страну пребывания).

Эта категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение выплат путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

"Для получения пенсии постановлением предусмотрена возможность заключения договоров банковского счета с украинскими банками. Речь идет о банках, у которых нет филиалов, отделений, представительств в стране проживания пенсионера, в том числе банки (необанки), которые вообще не имеют собственной сети", — объясняют в ведомстве.

Если гражданин захочет получать пенсию через банк, заявление о выплате можно будет подавать в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи (КЭП). Это можно сделать вместе с открытием банковского счета, без необходимости личного посещения офиса финучреждения.

Кроме того, по желанию пенсионеров, выплаты можно будет получать в отделении почты.

Оформление пенсий за границей

Также украинцы, временно находящиеся за границей и достигшие пенсионного возраста, имеют право оформить пенсию дистанционно, воспользовавшись сайтом электронных услуг Пенсионного фонда.

Чтобы подать заявление на назначение пенсии, нужно:

  • зайти на портал Пенсионного фонда;
  • войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии" в разделе "О пенсионном обеспечении";
  • дать согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке заявления;
  • нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии (например, "Пенсия по возрасту").

Далее, на портале гражданин должен добавить необходимые документы и внести личную информацию о себе. Порядок действий таков:

  • необходимо заполнить анкету, дать согласие на передачу и обработку своей персональной информации;
  • добавить скан-копии документов, список которых появится перед формированием заявления;
  • проверить данные, при необходимости подкорректировать их, подписать заявление с помощью КЭП, нажать Подписать и отправить в ПФУ.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, что увеличить пенсию путем внесения добровольных страховых взносов можно только до назначения пенсии. Это не могут делать родственники или кто-нибудь другой, кроме пенсионера.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

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