Пенсии за границей — как пенсионерам получить выплаты

Пенсионеры смогут получить выплаты за границей: как воспользоваться нововведением
В Украине правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Детали нововведения
Постановление, принятое Кабинетом министров, разработало Министерство социальной политики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше. Они проходят под председательством вице-премьера, главы Минреинтеграции Ирины Верещук.
Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан, находящихся сейчас за рубежом, и которые в Украине получали пенсию в наличной форме.
Как получить пенсию за границей
Благодаря решению правительства выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности в Укрпочты осуществлять перевод средств в страну пребывания).
Эта категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение выплат путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины (ПФУ).
"Для получения пенсии постановлением предусмотрена возможность заключения договоров банковского счета с украинскими банками. Речь идет о банках, у которых нет филиалов, отделений, представительств в стране проживания пенсионера, в том числе банки (необанки), которые вообще не имеют собственной сети", — объясняют в ведомстве.
Если гражданин захочет получать пенсию через банк, заявление о выплате можно будет подавать в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи (КЭП). Это можно сделать вместе с открытием банковского счета, без необходимости личного посещения офиса финучреждения.
Кроме того, по желанию пенсионеров, выплаты можно будет получать в отделении почты.
Оформление пенсий за границей
Также украинцы, временно находящиеся за границей и достигшие пенсионного возраста, имеют право оформить пенсию дистанционно, воспользовавшись сайтом электронных услуг Пенсионного фонда.
Чтобы подать заявление на назначение пенсии, нужно:
- зайти на портал Пенсионного фонда;
- войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии" в разделе "О пенсионном обеспечении";
- дать согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке заявления;
- нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии (например, "Пенсия по возрасту").
Далее, на портале гражданин должен добавить необходимые документы и внести личную информацию о себе. Порядок действий таков:
- необходимо заполнить анкету, дать согласие на передачу и обработку своей персональной информации;
- добавить скан-копии документов, список которых появится перед формированием заявления;
- проверить данные, при необходимости подкорректировать их, подписать заявление с помощью КЭП, нажать Подписать и отправить в ПФУ.
Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, что увеличить пенсию путем внесения добровольных страховых взносов можно только до назначения пенсии. Это не могут делать родственники или кто-нибудь другой, кроме пенсионера.
Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.