Пенсіонерів та ВПО залишать без виплат: відомі причини
В Україні деяких пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть позбавити грошових виплат. Щоб цього не сталося, потрібно пройти підтвердження особи.
Про це повідомили у державній фінустанові Ощадбанк.
Коли можлива втрата виплат
Там зазначили, що виплати припинять нараховувати пенсіонерам та переселенцям у разі, якщо ті не пройдуть фізичну ідентифікацію.
Громадяни, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) повинні проходити підтвердження особи у відділенні "Ощадбанку" кожні три місяці. Водночас, це стосується виключно пенсіонерів-переселенців. Одержувачі соцдопомоги ВПО — кожні пів року.
"За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат ВПО "Ощадбанк" зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком", — повідомляє пресслужба.
Як пройти ідентифікацію у банку
Пенсіонери та одержувачі соціальної допомоги мають звернутися у банк з такими документами:
- паспорт чи будь-який документ, що посвідчує особу;
- основна платіжна картка або електронне пенсійне посвідчення.
Працівники банків повинні здійснити з особою операцію отримання готівки чи перегляду залишку грошових коштів на рахунку через касовий POS-термінал. Необхідно буде ввести ПІН-код картки чи встановити/замінити його за допомогою основної платіжної картки чи електронного посвідчення пенсіонера.
Після чого необхідно надати одночасно основну банківську картку чи основне ЕПП, паспорт.
У підсумку видаткові операції за рахунком автоматично розблокуються не пізніше наступного календарного дня, додали у пресслужбі.
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Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.
Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.