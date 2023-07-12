Пенсіонерів та ВПО залишать без виплат — відомі причини

Людина пенсійного віку. Фото: Unplush

В Україні деяких пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть позбавити грошових виплат. Щоб цього не сталося, потрібно пройти підтвердження особи.

Про це повідомили у державній фінустанові Ощадбанк.

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Там зазначили, що виплати припинять нараховувати пенсіонерам та переселенцям у разі, якщо ті не пройдуть фізичну ідентифікацію.

Громадяни, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) повинні проходити підтвердження особи у відділенні "Ощадбанку" кожні три місяці. Водночас, це стосується виключно пенсіонерів-переселенців. Одержувачі соцдопомоги ВПО — кожні пів року.

"За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат ВПО "Ощадбанк" зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком", — повідомляє пресслужба.

Як пройти ідентифікацію у банку

Пенсіонери та одержувачі соціальної допомоги мають звернутися у банк з такими документами:

паспорт чи будь-який документ, що посвідчує особу;

основна платіжна картка або електронне пенсійне посвідчення.

Працівники банків повинні здійснити з особою операцію отримання готівки чи перегляду залишку грошових коштів на рахунку через касовий POS-термінал. Необхідно буде ввести ПІН-код картки чи встановити/замінити його за допомогою основної платіжної картки чи електронного посвідчення пенсіонера.

Після чого необхідно надати одночасно основну банківську картку чи основне ЕПП, паспорт.

У підсумку видаткові операції за рахунком автоматично розблокуються не пізніше наступного календарного дня, додали у пресслужбі.

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Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.