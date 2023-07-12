Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Пенсіонерів та ВПО залишать без виплат: відомі причини arrow

Пенсіонерів та ВПО залишать без виплат: відомі причини

12 липня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсіонерів та ВПО залишать без виплат — відомі причини
Людина пенсійного віку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деяких пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть позбавити грошових виплат. Щоб цього не сталося, потрібно пройти підтвердження особи.

Про це повідомили у державній фінустанові Ощадбанк.

Читайте також:

Коли можлива втрата виплат

Там зазначили, що виплати припинять нараховувати пенсіонерам та переселенцям у разі, якщо ті не пройдуть фізичну ідентифікацію.

Громадяни, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) повинні проходити підтвердження особи у відділенні "Ощадбанку" кожні три місяці. Водночас, це стосується виключно пенсіонерів-переселенців. Одержувачі соцдопомоги ВПО — кожні пів року.

"За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат ВПО "Ощадбанк" зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком", — повідомляє пресслужба.

Як пройти ідентифікацію у банку

Пенсіонери та одержувачі соціальної допомоги мають  звернутися у банк з такими документами:

  • паспорт чи будь-який документ, що посвідчує особу;
  • основна платіжна картка або електронне пенсійне посвідчення.

Працівники банків повинні здійснити з особою операцію отримання готівки чи перегляду залишку грошових коштів на рахунку через касовий POS-термінал. Необхідно буде ввести ПІН-код картки чи встановити/замінити його за допомогою основної платіжної картки чи електронного посвідчення пенсіонера.

Після чого необхідно надати одночасно основну банківську картку чи основне ЕПП, паспорт.

У підсумку видаткові операції за рахунком автоматично розблокуються не пізніше наступного календарного дня, додали у пресслужбі.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз