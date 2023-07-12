Пенсионеров и ВПЛ оставят без выплат — известны причины

Человек пенсионного возраста. Фото: Unplush

В Украине некоторых пенсионеров и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут лишить денежных выплат. Чтобы этого не произошло, нужно пройти подтверждение личности.

Об этом сообщили в государственном финучреждении Ощадбанк.

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Там отметили, что выплаты прекратят начислять пенсионерам и переселенцам в случае, если те не пройдут физическую идентификацию.

Граждане, имеющие электронное пенсионное удостоверение (ЭПП) и получателями соцпомощи должны проходить подтверждение лица в отделении "Ощадбанка" каждые три месяца. В то же время это касается исключительно пенсионеров-переселенцев. Получатели соцпомощи ВПЛ — каждые полгода.

"При отсутствии прохождения физической идентификации получателями пенсий или социальных выплат ВПО "Ощадбанк" будет останавливать расходные операции по карточному счету", — сообщает пресс-служба.

Как пройти идентификацию в банке

Пенсионеры и получатели социальной помощи должны обратиться в банк со следующими документами:

паспорт или любой документ, удостоверяющий личность;

основная платежная карта или электронное пенсионное удостоверение.

Работники банков должны совершить с лицом операцию обналичивания или пересмотра остатка денежных средств на счете через кассовый POS-терминал. Необходимо ввести ПИН-код карты или установить/заменить его с помощью основной платежной карты или электронного удостоверения пенсионера.

После этого необходимо предоставить одновременно основную банковскую карточку или основное ЭПП, паспорт.

В результате расходные операции по счету автоматически разблокируются не позднее следующего календарного дня, добавили в пресс-службе.

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Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.