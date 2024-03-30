Хто отримує захмарні пенсії в Україні — деяким категоріям громадян виплачують понад 200 тис. грн

Чоловік на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У середньому в Україні пенсія суддів становить понад 100 тисяч гривень, при цьому деякі з них можуть отримувати понад 200 тисяч гривень. Проте більшість звичайних українців отримують до 4 тисяч гривень пенсії.

Про те, хто в Україні може отримувати такі високі пенсії, розповіли у OBOZ.UA.

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Судді є одними з найбагатших пенсіонерів країни. У середньому розмір їхніх виплат уже перевищив 100 тисяч гривень, але деякі з них отримують навіть більше. Наприклад, голова Верховного суду у відставці Ярослав Романюк у своїй декларації за 2023 рік вказав пенсію в розмірі 2 937 027 гривень, що становить 244,7 тисяч гривень на місяць.

Джерело: youcontrol.com.ua

Більше половини українських пенсіонерів (5,35 млн з 10,5 млн осіб) отримують менше ніж 4 тисячі гривень. Більшість українців на пенсії отримують значно менше середньої виплати у 5,3 тисячі гривень. Менше ніж 5 тисяч гривень пенсію отримують 6,9 мільйона осіб.

З 2021 року пенсія суддів у відставці зросла з 67,9 тисяч гривень до 99,8 тисяч гривень (станом на січень 2024 року). За цей самий період середня виплата пересічного пенсіонера зросла з 3,5 тисяч гривень до 5,3 тисяч гривень. Такий значний розрив між середньою виплатою і виплатою судді пояснюється не тільки відсутністю обмежень у служителів Феміди.

Головна причина — різні правила розрахунку. Так, мінімальна пенсія судді — 50% від зарплати. А якщо стаж понад 20 років, то за кожний наступний рік роботи пенсія збільшується на 2%. Максимальний розмір виплати не може бути більшим за 90% зарплати судді. Щоб отримувати 90%, потрібно працювати суддею 40 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у квітні збільшиться мінімальна заробітна плата, а також розмір деяких видів соціальної допомоги. Крім того, у квітні на українських пенсіонерів очікує друге збільшення пенсій у 2024 році.

Ми також писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) спрямували на пенсійні виплати у зв'язку з березневою індексацією більше коштів. Цього місяця витрати сягнули 62 млрд гривень.