Кто получает заоблачные пенсии в Украине — некоторым категориям граждан выплачивают более 200 тыс. грн

Мужчина на улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В среднем в Украине пенсия судей составляет более 100 тысяч гривен, при этом некоторые могут получать более 200 тысяч гривен. Однако большинство обычных украинцев получают до 4 тысяч гривен пенсии.

О том, кто в Украине может получать столь высокие пенсии, рассказали в OBOZ.UA.

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Судьи являются одними из богатейших пенсионеров страны. В среднем размер их выплат уже превысил 100 тысяч гривен, но некоторые получают даже больше. К примеру, председатель Верховного суда в отставке Ярослав Романюк в своей декларации за 2023 год указал пенсию в размере 2 937 027 гривен, что составляет 244,7 тысяч гривен в месяц.

Источник: youcontrol.com.ua

Более половины украинских пенсионеров (5,35 млн из 10,5 млн человек) получают менее 4 тысяч гривен. Большинство украинцев на пенсии получают значительно меньше средней выплаты в 5,3 тысяч гривен. Меньше 5 тысяч гривен пенсию получают 6,9 миллиона человек.

С 2021 года пенсия судей в отставке выросла с 67,9 тысячи гривен до 99,8 тысячи гривен (по состоянию на январь 2024 года). За этот же период средняя выплата рядового пенсионера выросла с 3,5 тысячи гривен до 5,3 тысячи гривен. Такой значительный разрыв между средней выплатой и выплатой судьи объясняется не только отсутствием ограничений у служителей Фемиды.

Главная причина — разные правила расчета. Да, минимальная пенсия судьи — 50% от зарплаты. А если стаж больше 20 лет, то за каждый последующий год работы пенсия увеличивается на 2%. Максимальный размер выплаты не может быть больше 90% зарплаты судьи. Чтобы получать 90%, нужно работать судьей 40 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, в апреле увеличится минимальная заработная плата, а также размер некоторых видов социальной помощи. Кроме того, в апреле украинских пенсионеров ожидает второе увеличение пенсий в 2024 году.

Мы также писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) было направлено на пенсионные выплаты в связи с мартовской индексацией больше средств. В этом месяце расходы составили 62 млрд гривен.