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Пенсійний фонд суттєво збільшив фінансування після індексації — деталі

26 березня 2024 09:59
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії в Україні — ПФУ після індексації суттєво збільшив фінансування виплат
Гроші у руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Пенсійному фонді України (ПФУ) спрямували на пенсійні виплати у зв'язку з березневою індексацією більше коштів. Цього місяця витрати сягнули 62 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Фінансування пенсій після індексації

Як зазначають у пресслужбі, фонд завершив фінансування пенсій за березень цього року. Сукупно на пенсійні виплати цього місяця пішло 62,1 млрд гривень.

З огляду на суму, Пенсійний фонд збільшив обсяг витрат на фінансування пенсій на 7,25%. Так, попереднього місяця на виплати ПФУ спрямував 57,9 млрд гривень.

Це є свідченням того, що середній розмір пенсійної виплати підвищився на 7,25%, адже число пенсіонерів не змінилося.

Як відбувалась індексація пенсій

З 1 березня уряд, попри війну, вирішив здійснити осучаснення пенсій українських громадян. Індексацію пенсій провели у середньому на близько 8%. Перегляд розміру пенсій торкнувся:

  • 9,5 мільйона "цивільних" пенсіонерів, які отримують пенсію на загальних підставах;
  • 596 тисяч пенсіонерів — колишніх силовиків;
  • 97,8 тисячі осіб, які одержують пенсію з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи хвороби, внаслідок аварії на ЧАЕС.

Також з 1 березня проіндексували щомісячні страхові виплати для понад 161 тисячі потерпілих та громадян, які мають право на щомісячні страхові виплати у випадку смерті потерпілого.

Підвищення пенсії в рамках індексації було обмежено граничним рівнем у 1,5 тис. гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Мінімальна планка підвищення становила 100 гривень. Найбільше підвищення отримали ті, хто мав велику зарплату і, відповідно, більшу пенсію, а найменше — ті, хто отримує мізерні пенсії.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в країні очікується черговий перерахунок пенсій для громадян, попри економічну кризу, спричинену повномасштабною війною. Відомо, кому підвищать виплати на 400 гривень.

Також ми писали, що в разі виходу на "заслужений відпочинок" кілька категорій громадян мають право на одноразову виплату, що дорівнює 10 пенсіям. Для цього потрібно відповідати кільком умовам.

виплати
пенсії
ПФУ
пенсіонери
індексація
фінанси

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