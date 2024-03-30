Що зміниться в Україні з 1 квітня 2024 року

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Щомісяця в Україні відбуваються зміни у системі оподаткування, тарифах на комунальні послуги, а також розмірах пенсій та інших соціальних виплат. Квітень не стане винятком: цього місяця збільшиться мінімальна заробітна плата, а також розмір деяких видів соціальної допомоги. Крім того, у квітні на українських пенсіонерів очікує друге збільшення пенсій у 2024 році.

Новини.LIVE розповідають що зміниться в Україні та для українців з 1 квітня.

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Тарифи на комунальні послуги у квітні

У період дії воєнного стану в Україні тимчасово заборонено підвищення основних тарифів на ЖКГ. Постановою Кабінету Міністрів було встановлено, що ціни на гарячу воду, централізоване опалення та газ не можуть бути збільшені під час дії воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування.

Однак це правило не поширюється на тарифи на постачання холодної води та електроенергії, тому їхня вартість може бути змінена.

На початку квітня очікується збільшення тарифів на холодну воду для постачальників водопостачання у Києві та низці інших міст. Згідно з новим проєктом НКРЕКУ, підвищення вартості води здійснюватиметься у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня 2024 року.

Планується, що у квітні вартість водопостачання та водовідведення зросте:

у Києві — до 40,77 грн за кубометр,

у Дніпрі — до 37,61 грн за кубометр,

у Вінниці — до 35 грн за кубометр.

Також з 1 квітня ціни на водопостачання планують підвищити такі постачальники:

Львівводоканал – до 9,73 грн за кубометр,

Івано-Франківськводоекотехпром – до 5,63 грн за кубометр,

Чернівціводоканал – до 10,87 грн за кубометр,

Дрогобичводоканал – до 15,54 грн за кубометр.

Щодо тарифів на світло, то поки що питання про їх не розглядається Міністерством енергетики. Про це повідомив голова відомства Герман Галущенко.

"Тарифи минулого року підвищували як наслідок масштабних атак на енергетику. Без цього рішення ми не відновили б нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли - спокійно, стабільно і без відключень", — зазначив він.

Галущенко додав, що говорити про підвищення тарифі на електроенергію наразі зарано.

Ціни на газ для населення у квітні теж залишаться незмінними. Залежно від постачальника газу вартість кубометра палива коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.

Зараз на ринку газу для побутових споживачів в Україні діє 12 постачальників. З них 7 пропонують газ за ціною, нижчою за 8 грн за кубометр, тоді як у 5 компаній ціна вища за цю позначку. Проте 98% українців купують газ від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Ціна на газ у березні 2024 року. Фото: Газправда

Зарплати в Україні у квітні

Наступного місяця розмір мінімальної зарплати (МЗП) в Україні збільшиться на 900 грн. Це завершальний етап підвищення мінімальної заробітної плати у 2024 році, який було передбачено у Державному бюджеті.

З 1 січня мінімальна зарплата становила 7 100 грн на місяць (або 42,6 грн за годину), а з 1 квітня планується збільшення до 8 000 грн (або 48 грн за годину).

Зі збільшенням МЗП також збільшиться розмір штрафів за порушення умов трудового законодавства. Залежно від характеру порушення (наприклад, затримка виплати зарплати, неповна виплата заробітної плати, нелегальне працевлаштування тощо), розмір штрафу може становити від 16 тисяч до 128 тисяч грн.

Пенсії в Україні у квітні

У квітні вдруге у 2024 році збільшаться пенсії для тих українців, які мають вік від 65 років та повний стаж трудової діяльності. Крім того, буде здійснено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, а також деяких інших категорій громадян.

З 1 квітня 2024 року збільшаться пенсії громадян віком від 65 років з повним стажем. Розмір пенсійної виплати для цієї категорії осіб має становити не менше 40% від мінімальної зарплати. У квітні такі пенсії збільшаться з 2 840 до 3 200 грн. Також з 1 квітня буде проведено автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, що працюють, з урахуванням їх оновленого трудового стажу.

У зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати з 1 квітня 2024 року також збільшиться розмір грошової допомоги для осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Зокрема, для тих, хто був нагороджений званням Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (у розмірі 3 мінімальних заробітних плат — 24 000 грн); орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів (у розмірі 2-х мінімальних заробітних плат — 16 000 грн); орденом За мужність трьох ступенів (у розмірі мінімальної заробітної плати — 8 000 грн); орденом княгині Ольги трьох ступенів (у розмірі мінімальної заробітної плати — 8 000 грн); членам сімей загиблих (померлих) громадян із числа вищезгаданих осіб (у розмірі мінімальної заробітної плати — 8000 грн).

У квітні також збільшаться пенсії для тих, хто отримає право на доплату за віком. Надбавку отримають пенсіонери, які досягли 70, 75 та 80 років.

Компенсація виплачуватиметься таким чином:

особам, які досягли 70 років, до досягнення 75-річного віку — до 300 грн;

особам, які досягли 75 років, до досягнення 80-річного віку — до 456 грн;

особам, які досягли 80 років та старше — до 570 грн.

Якщо розмір пенсії перевищує 10 340,35 грн, вікова надбавка не надається.

Також у квітні пенсіонери можуть отримати додаткову грошову допомогу від Світової продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй. Право на отримання додаткової грошової допомоги мають пенсіонери, які отримують пенсію менше ніж 3 250 грн та проживають на територіях, де діють чи можливі бойові дії.

Соціальні виплати в Україні у квітні

Згідно з новими правилами істотно скоротилась кількість одержувачів грошової допомоги серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Іншим ВПО у березні потрібно подати заяву для перепризначення допомоги, при цьому умови для отримання компенсації на проживання стали суворішими. Термін подання заяви продовжено до 30 квітня 2024 року. ВПО, які подадуть документи у квітні, отримають допомогу і за березень.

ВПО, які не працюють і не доглядають дітей або осіб з інвалідністю, після призначення допомоги повинні проявити активність у пошуку роботи: протягом 2 місяців зареєструватися в Центрі зайнятості, або як ФОП і розпочати відповідну діяльність, отримати допомогу на здобуття економічної самостійності або мікрогрант чи ваучер на навчання.

Нагадаємо, українські підприємства у рамках угоди про партнерство за програмою USAID можуть отримати допомогу у вигляді обладнання та маркетингових послуг. Заявки прийматимуть до кінця квітня 2024 року.

Також ми писали, що у 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.