Пенсії до 20 тис. грн — хто з силовиків має право на такі виплати

Військовослужбовці ЗСУ під час війни в Україні. Фото: REUTERS

В Україні деякі силовики мають право на пенсію до 20 тис. грн. Такі виплати можливі для військовослужбовці, які вийшли на заслужений відпочинок після 2018 року, тобто вони можуть підвищити свою виплату майже на 50%.

Про це розповіли в Адвокатському бюро Івана Хомича.

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Хто має право на підвищення

Як зазначають юристи, розмір виплати військовослужбовцям пенсійного віку визначений на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2018 рік, який на 52% менший за нинішній.

Зробити перерахунок пенсії можна у судовому порядку, виходячи з розміру прожиткового мінімуму на 2020−2023 роки. Це й дозволить збільшити виплату на близько 50%.

Така можливість є у військових пенсійного віку, які вийшли на заслужений відпочинок після 2018 року:

Державної кримінально-виконавчої служби;

Управління державної охорони;

Державної служби з надзвичайних ситуацій;

Служби зовнішньої розвідки України;

Національної гвардії (Внутрішніх військах);

Прикордонної служби;

Служби безпеки України;

Збройних сил України та інших.

Як можуть підвищитись пенсії

З 2018 року рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб суттєво підвищився. На той час він становив 1,76 тис. грн, а у 2023 році — 2,68 тис. грн. Прожитковий мінімум збільшився на більш ніж половину, через що і мала б зрости пенсія.

Якщо основний обсяг виплати військового пенсіонера зараз становить 13 тис. грн, то після перерахунку він зросте 19,76 тис. грн.

Види пенсії військовослужбовців

В Україні є три види пенсій військовослужбовців:

1. Пенсії за віком — назначають, якщо військовий має після 1 жовтня 2020 року 25 календарних років вислуги перед державою.

2. Пенсії за інвалідністю — термін на який призначаються такі виплати встановлює медико-соціальна експертиза. В цьому випадку все залежить від обставин отримання інвалідності та причетності до воєнних дій.

3. Пенсія за втратою годувальника — виплачують непрацездатним членам сім'ї загиблого, які були на його утриманні.

При цьому українські військовослужбовці, які брали участь у захисті України та мають статус учасника бойових дій, можуть вийти на пенсію достроково.

Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком:

чоловіки після досягнення 55 років;

жінки — після 50 років.

Наявність страхового стажу — одна з обов’язкових умов:

для чоловіків — не менше 25 років;

для жінок — не менше 20 років.

Більше про пенсії

Нагадаємо, ПриватБанк обрав трьох переможців акції розрахованої на військових пенсіонерів. В її рамках троє військовим отримали доплати до пенсії у 20 тисяч гривень.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.