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Пенсии до 20 тыс. грн: кто из силовиков имеет право на такие выплаты

25 мая 2023 06:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии до 20 тыс. грн — кто из силовиков имеет право на такие выплаты
Военнослужащие ВСУ во время войны в Украине. Фото: REUTERS
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине у некоторых силовиков есть право на пенсию до 20 тыс. грн. Такие выплаты возможны для военнослужащих, которые вышли на заслуженный отдых после 2018 года, то есть они могут повысить свою выплату почти на 50%.

Об этом рассказали в Адвокатском бюро Ивана Хомича.

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Как отмечают юристы, размер выплаты военнослужащим пенсионного возраста определен на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 2018 год, который на 52% меньше нынешнего.

Произвести перерасчет пенсии можно в судебном порядке, исходя из размера прожиточного минимума на 2020-2023 годы. Это позволит увеличить выплату на около 50%.

Такая возможность есть у военных пенсионного возраста, вышедших на заслуженный отдых после 2018 года:

  • Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • Управления государственной охраны;
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • Службы внешней разведки Украины;
  • Национальной гвардии (Внутренние войска);
  • Пограничной службы;
  • Службы безопасности Украины;
  • Вооруженных Сил Украины и других.

Как могут повыситься пенсии

С 2018 года уровень прожиточного минимума для трудоспособных лиц значительно повысился. К тому времени он составлял 1,76 тыс. грн, а в 2023 году — 2,68 тыс. грн. Прожиточный минимум увеличился на более половины, из-за чего и должна вырасти пенсия.

Если основной объем выплат военного пенсионера сейчас составляет 13 тыс. грн, то после пересчета он вырастет 19,76 тыс. грн.

Виды пенсии военнослужащих

В Украине есть три вида пенсий военнослужащих:

1. Пенсии по возрасту — назначают, если военный имеет после 1 октября 2020 года 25 календарных лет выслуги перед государством.

2. Пенсии по инвалидности — срок, на который назначаются такие выплаты, устанавливает медико-социальная экспертиза. В этом случае все зависит от обстоятельств получения инвалидности и причастности к военным действиям.

3. Пенсия по потере кормильца — выплачивается нетрудоспособным членам семьи погибшего, которые были на его содержании.

При этом украинские военнослужащие, участвовавшие в защите Украины и имеющие статус участника боевых действий, могут выйти на пенсию досрочно:

  • мужчины по достижении 55 лет;
  • женщины – после 50 лет.

Наличие страхового стажа – одно из обязательных условий:

  • для мужчин – не менее 25 лет;
  • для женщин – не менее 20 лет.

Больше о пенсиях

Напомним, ПриватБанк выбрал трех победителей акции, рассчитанной на военных пенсионеров. В ее рамках трое военных получили доплаты к пенсии в 20 тысяч гривен.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

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