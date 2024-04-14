Сколько пенсионеров в Украине получают более 10 тыс. грн — данные ПФУ

Женщина возле банка. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

По состоянию на 1 апреля 2024 года пенсии в размере более 10 тысяч гривен получали 1 224 710 украинцев. Это составляет 12,1% от общего количества пенсионеров (10 154 705 человек).

Об этом говорится на портале Пенсионного фонда Украины.

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По данным Пенсионного фонда, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 3000 гривен — 26,8%, 2 725 285 человек, средняя пенсия — 2 761,58 гривен;

от 3001 до 4000 гривен — 17,3%, 1 754 068 человек, средняя пенсия — 3 548,08 гривен;

от 4001 до 5000 гривен — 18,6%, 1 889 222 человека, средняя пенсия — 4 415,87 гривен;

от 5001 до 10000 гривен — 25,2%, 2 561 420 человек, средняя пенсия — 6 843,67 гривен;

свыше 10 000 гривен — 12,1%, 1 224 71 человек, средняя пенсия — 15 268,49 гривен.

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Что еще нужно знать

Напомним, в Украине весной 2024 года власти повысили пенсии для многих украинцев. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн.

Мы также сообщали, что украинским пенсионерам предусмотрена дополнительная прибавка к пенсии в размере 20%. В связи с полномасштабной войной многие граждане переместились на запад страны, в частности, в горную местность. Именно за проживание на такой территории и предусмотрены доплаты.