Пенсії та доплати у 20% — хто з українців отримає більше

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським пенсіонерам передбачена додаткова надбавка до пенсії у розмірі 20%. У зв'язку з повномасштабною війною багато громадян перемістилися на захід країни, зокрема, у гірську місцевість. Саме за проживання на такій території і передбачені доплати

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Право на гірську надбавку

За законодавством, така перевага доступна як для постійних мешканців гірських населених пунктів, так і для переселенців.

Відповідне питання доплат регулює закон "Про статус гірських населених пунктів України".

"Розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які набули статусу працюючого, що проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірничого, збільшується на 20 відсотків. Фінансування збільшення розміру пенсій, передбачене цією частиною, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України", — зазначається у статті шостій закону.

Проте до гірських населених пунктів входять не всі населені пункти Закарпаття. В області близько у 190 населених пунктів є статус "гірських". Відповідні доплати надають близько 50 тис. громадян.

Як отримати доплату до пенсії у 20%

Сума доплати визначається індивідуально. Вона становить 20% від основного розміру пенсії. Для того, щоб отримати надбавку, необхідно, щоб у тих населених пунктах були певні труднощі із соціально-побутовим обслуговуванням, а також транспортною доступністю чи сферою зайнятості.

Одержати надбавку можна буде, якщо оформити спеціальне посвідчення, де буде підтверджуватися проживання у гірському населеному пункті чи зіткнення з нерозвиненими сферами.

Відповідні посвідчення оформляють через місцеві органи чи Центри надання адміністративних послуг. Їх видають протягом 30 календарних днів після того, як було подано заяву. Також необхідні:

паспорт громадянина;

довідка про постійне проживання у гірському населеному пункті;

довідка з місця роботи, якщо працюють у гірському населеному пункті;

два фото розміром 3х4см;

посвідка на проживання в Україні (для іноземних громадян/осіб без громадянства).

Переселенці теж можуть отримати такі посвідчення, надавши документи, де підтверджується статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні навесні 2024 року влада підвищила пенсії для багатьох українців. Зокрема, в однієї з категорій громадян виплати зросли до 14,308 тис. грн.

Також у Пенсійному фонді розповіли, що українські колишні військовослужбовці мають право на вікові доплати до пенсій. Такі надбавки для українців призначають, незалежно від того, за якими законами вийшли на заслужений відпочинок.