Розміри пенсій у 2024 році — ПФУ розповів, як підвищаться виплати

Пенсії та зарплати — відомо, як зміниться розмір виплат з 2024-го
Державний бюджет-2024 передбачає, як і минулого року, головну статтю видатків на наступний рік — оборону. Однак додасться ще підвищення соціальних гарантій для населення.
Про те, як зміняться розміри виплат, розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ) у Telegram-каналі.
Детальніше про нові виплати у 2024 році
Як зазначають у головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області, розміри окремих мінімальних виплат будуть змінені наступного року.
Так, з 1 січня 2024-го затверджені розміри прожиткових мінімумів для ключових соціальних і демографічних груп:
- загальний рівень прожиткового мінімуму підвищиться до 2,92 тис. гривень;
- для осіб, котрі втратили працездатність — 2,361 тис. гривень;
- для працездатних осіб — 3,028 тис. гривень;
- для дітей до шести років — 2,563 тис. гривень;
- для дітей віком від шести до 18-ти років — 3,196 тис. гривень.
Окрім того, у 2024 році має підвищитися мінімальна заробітна плата.
У місячному розмірі "мінімалка" дорівнюватиме:
- з 1 січня — 7,1 тис. гривень;
- з 1 квітня — 8 тис. гривень.
У погодинному розмірі:
- з 1 січня — 42,6 гривні;
- з 1 квітня — 48 гривень.
Як пояснюють у ПФУ, після підвищення рівня прожиткового мінімуму для непрацюючих пенсіонерів має збільшиться розмір мінімальної пенсії за віком, а також доплати за страховий стаж.
Зокрема, незалежно від того, працює громадянин чи ні, підвищаться розміри встановлених до пенсій:
- надбавок, підвищень до пенсій за особливі заслуги перед державою;
- доплат, які базуються на показнику прожиткового мінімуму.
У Пенсійному фонді додають, що розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку буде для кожного громадянина суто індивідуальним. Сума залежатиме від того, які складові у пенсійних виплатах, що розраховуються від прожиткового мінімуму.
Спеціально за перерахунком звертатися в органи ПФУ не потрібно. Всі оновлені значення будуть здійснені в автоматичному режимі.
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Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право виходити на "заслужений відпочинок" раніше за інших. Так, пенсію за вислугою років можуть призначати з 45 років військовослужбовцям.
Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.
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