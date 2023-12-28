Розміри пенсій у 2024 році — ПФУ розповів, як підвищаться виплати

Жінка пенсійного віку. Фото: Мінсоцполітики

Державний бюджет-2024 передбачає, як і минулого року, головну статтю видатків на наступний рік — оборону. Однак додасться ще підвищення соціальних гарантій для населення.

Про те, як зміняться розміри виплат, розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ) у Telegram-каналі.

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Детальніше про нові виплати у 2024 році

Як зазначають у головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області, розміри окремих мінімальних виплат будуть змінені наступного року.

Так, з 1 січня 2024-го затверджені розміри прожиткових мінімумів для ключових соціальних і демографічних груп:

загальний рівень прожиткового мінімуму підвищиться до 2,92 тис. гривень;

для осіб, котрі втратили працездатність — 2,361 тис. гривень;

для працездатних осіб — 3,028 тис. гривень;

для дітей до шести років — 2,563 тис. гривень;

для дітей віком від шести до 18-ти років — 3,196 тис. гривень.

Окрім того, у 2024 році має підвищитися мінімальна заробітна плата.

У місячному розмірі "мінімалка" дорівнюватиме:

з 1 січня — 7,1 тис. гривень;

з 1 квітня — 8 тис. гривень.

У погодинному розмірі:

з 1 січня — 42,6 гривні;

з 1 квітня — 48 гривень.

Як пояснюють у ПФУ, після підвищення рівня прожиткового мінімуму для непрацюючих пенсіонерів має збільшиться розмір мінімальної пенсії за віком, а також доплати за страховий стаж.

Зокрема, незалежно від того, працює громадянин чи ні, підвищаться розміри встановлених до пенсій:

надбавок, підвищень до пенсій за особливі заслуги перед державою;

доплат, які базуються на показнику прожиткового мінімуму.

У Пенсійному фонді додають, що розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку буде для кожного громадянина суто індивідуальним. Сума залежатиме від того, які складові у пенсійних виплатах, що розраховуються від прожиткового мінімуму.

Спеціально за перерахунком звертатися в органи ПФУ не потрібно. Всі оновлені значення будуть здійснені в автоматичному режимі.

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Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право виходити на "заслужений відпочинок" раніше за інших. Так, пенсію за вислугою років можуть призначати з 45 років військовослужбовцям.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.