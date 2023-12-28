Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Пенсії та зарплати — відомо, як зміниться розмір виплат з 2024-го arrow

Пенсії та зарплати — відомо, як зміниться розмір виплат з 2024-го

28 грудня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Розміри пенсій у 2024 році — ПФУ розповів, як підвищаться виплати
Жінка пенсійного віку. Фото: Мінсоцполітики
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний бюджет-2024 передбачає, як і минулого року, головну статтю видатків на наступний рік — оборону. Однак додасться ще підвищення соціальних гарантій для населення.

Про те, як зміняться розміри виплат, розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ) у Telegram-каналі.

Читайте також:

Детальніше про нові виплати у 2024 році

Як зазначають у головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області, розміри окремих мінімальних виплат будуть змінені наступного року.

Так, з 1 січня 2024-го затверджені розміри прожиткових мінімумів для ключових соціальних і демографічних груп:

  • загальний рівень прожиткового мінімуму підвищиться до 2,92 тис. гривень;
  • для осіб, котрі втратили працездатність —  2,361 тис. гривень;
  • для працездатних осіб — 3,028 тис. гривень;
  • для дітей до шести років — 2,563 тис. гривень;
  • для дітей віком від шести до 18-ти років — 3,196 тис. гривень.

Окрім того, у 2024 році має підвищитися мінімальна заробітна плата.

У місячному розмірі "мінімалка" дорівнюватиме:

  • з 1 січня — 7,1 тис. гривень;
  • з 1 квітня — 8 тис. гривень.

У погодинному розмірі:

  • з 1 січня — 42,6 гривні;
  • з 1 квітня — 48 гривень.

Як пояснюють у ПФУ, після підвищення рівня прожиткового мінімуму для непрацюючих пенсіонерів має збільшиться розмір мінімальної пенсії за віком, а також доплати за страховий стаж.

Зокрема, незалежно від того, працює громадянин чи ні, підвищаться розміри встановлених до пенсій:

  • надбавок, підвищень до пенсій за особливі заслуги перед державою;
  • доплат, які базуються на показнику прожиткового мінімуму.

У Пенсійному фонді додають, що розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку буде для кожного громадянина суто індивідуальним. Сума залежатиме від того, які складові у пенсійних виплатах, що розраховуються від прожиткового мінімуму.

Спеціально за перерахунком звертатися в органи ПФУ не потрібно.  Всі оновлені значення будуть здійснені в автоматичному режимі.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право виходити на "заслужений відпочинок" раніше за інших. Так, пенсію за вислугою років можуть призначати з 45 років військовослужбовцям.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

14 грудня 2023

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі