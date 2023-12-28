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Пенсии и зарплаты — известно, как изменится размер выплат с 2024-го

28 декабря 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Размеры пенсий в 2024 году - ПФУ рассказал, как повысятся выплаты
Женщина пенсионного возраста. Фото: Минсоцполитики
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный бюджет-2024 предусматривает, как и в прошлом году, главную статью расходов на следующий год — оборону. Однако прибавится еще повышение социальных гарантий для населения.

Как изменятся размеры выплат, рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Telegram-канале.

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Как отмечают в главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области, размеры отдельных минимальных выплат будут изменены в следующем году.

Так, с 1 января 2024-го утверждены размеры прожиточных минимумов для ключевых социальных и демографических групп:

  • общий уровень прожиточного минимума повысится до 2,92 тыс. гривен;
  • для лиц, потерявших трудоспособность — 2,361 тыс. гривен;
  • для трудоспособных лиц — 3,028 тыс. гривен;
  • для детей до шести лет — 2,563 тыс. гривен;
  • для детей от шести до 18-ти лет — 3,196 тыс. гривен.

Кроме того, в 2024 году должна повыситься минимальная заработная плата.

В месячном размере "минималка" будет равна:

  • с 1 января — 7,1 тыс. гривен;
  • с 1 апреля — 8 тыс. гривен.

В почасовом размере:

  • с 1 января — 42,6 гривны;
  • с 1 апреля — 48 гривен.

Как объясняют в ПФУ, после повышения уровня прожиточного минимума для неработающих пенсионеров увеличится размер минимальной пенсии по возрасту, а также доплаты за страховой стаж.

В частности, независимо от того, работает гражданин или нет, повысятся размеры установленных к пенсиям:

  • надбавок, повышений за особые заслуги перед государством;
  • доплат, основанных на показателе прожиточного минимума.

В Пенсионном фонде добавляют, что размер повышения пенсии по результатам перерасчета будет для каждого гражданина сугубо индивидуальным. Сумма будет зависеть от того, какие составляющие в пенсионных выплатах рассчитываются от прожиточного минимума.

Специально за перерасчетом обращаться в органы ПФУ не нужно. Все обновленные значения выполняются в автоматическом режиме.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине некоторые граждане имеют право выходить на "заслуженный отдых" раньше других. Да, пенсию по выслуге лет могут назначать с 45 лет военнослужащим.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

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