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Пенсії у 2024 році — частина українців втратить 10 років стажу

30 квітня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії в Україні — деяким громадянам загрожує втрата 10 років страхового стажу
Чоловік пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні на законодавчому рівні змінили умови для нарахування пенсійних виплат. Зокрема, збільшилась кількість причин для припинення виплати грошей.

Це прописано у новому ухваленому ВР законопроєкті.

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Зміни у праві на пенсійні виплати

Йдеться про законопроєкт №9453 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України". Серед змін — підстави для припинення та поновлення виплати пенсій. До цього причин для скасування права на виплати було три:

  • у випадку смерті людини пенсійного віку;
  • у разі неотримання призначеної виплати протягом шести місяців підряд;
  • в решті випадках, передбачених законом.

Тепер документ розширить перелік підстав для припинення виплати пенсії наступними пунктами:

  • за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії через тимчасове проживання за кордоном;
  • у разі смерті громадянина-пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим у визначеному законом порядку;
  • у випадку надання статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, згідно із законом "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";
  • у разі ігнорування фізичної ідентифікації у випадках, передбачених чинним законодавством.

Хто втратить 10 років стажу

Серед іншого, ухвалений законопроєкт покликаний виправити ситуацію, яка з'явилась після розриву угоди з СНД. Стаж роботи після 1991 року зарахують, проте заробітки та сплачені внески за кордоном не врахують під час розрахунку пенсійних виплат.

"Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в Україні. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вони є на руках). від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно", — пояснюють автори ініціативи.

При цьому прописані і винятки. На страховий стаж роботи за останні десять років, з моменту повномасштабної війни, запровадять обмеження для громадян, які проходили військову службу в російських силових структурах.

Це правило пошириться також на тих, хто працював у судових чи правоохоронних органах на територіях, окупованих Росією, а також якщо громадянин обіймав посаду в органах "влади" на таких землях.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні громадяни у разі відмови від виходу на "заслужений відпочинок" у 60 років зможуть розраховувати на вищі суми пенсій. Зокрема, за певних умов можна отримати на 54% більше.

Також повідомлялося, що законодавство надає право громадянам обирати з-поміж різних видів пенсій. Зокрема, можна перейти на виплату за віком, за інвалідністю чи у зв'язку із втратою годувальника.

виплати
пенсії
ПФУ
пенсіонери
стаж
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