Пенсія стане більшою — ПФУ розповів, хто має право обрати вигідніші виплати

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство надає право громадянам обирати з-поміж різних видів пенсій. Зокрема, можна перейти на виплату за віком, за інвалідністю чи у зв'язку із втратою годувальника.

Про те, які виплати мають переваги, розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Хто має право змінити вид пенсії

Як уточнили в ПФУ, якщо пенсіонер має інвалідність третьої групи і є достатньо кількості страхового стажу, то в такому разі пенсія за віком буде вигіднішою, аніж пенсія за такою групою інвалідності. Річ у тім, що за правилами, пенсіонер з інвалідністю третьої групи може отримувати тільки 50% пенсії за віком.

Проте переходити з одного виду пенсії на інший не є доцільним у разі, якщо людина з третьою групою інвалідності ще не досягла пенсійного віку, але вже має повний стаж. За таких умов пенсію з інвалідності можуть призначати одразу у сумі пенсії за віком, тобто у повному обсязі.

Водночас для громадян з першою та другою групою інвалідності рішення залежить від віку та стажу. Є велика ймовірність, що пенсія з інвалідності буде вигіднішою за пенсію за віком за таких умов.

Як здійснити перехід на інший вид пенсії

Для того, щоб змінити вид пенсії, потрібно звернутись у Пенсійний фонд України (ПФУ). Там необхідно подати відповідну заяву.

Дата початку нарахування нових виплат стартує з дня подання заяви на основі документів, які вже наявні у пенсійній справі.

Окрім того, фахівці мають врахувати додаткові відомості про стаж чи заробіток, якщо така інформація не включена у пенсійну справу, включаючи періоди після призначення пенсійних виплат.

Коли призначають пенсію

Призначення пенсії з інвалідності

Як повідомляють у фонді, пенсія з інвалідності призначається, якщо людина втратила повну чи часткову працездатність внаслідок хвороби, а також каліцтва, не пов'язаного з роботою та інвалідності з дитинства.

Суми пенсії з інвалідності наступні:

для осіб з інвалідністю першої групи — 100% пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю другої групи — 90% пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю третьої групи — 50% пенсії за віком.

Призначення пенсії за віком

За даними ПФУ, у 2024 році для отримання пенсії за віком українці, які досягнули пенсійного віку (60 років), мусять мати щонайменше 31 рік стажу, у 63 роки — 21 рік; у 65 років — мінімум 15 років. При цьому у випадку пенсії за віком сума виплати буде залежати від тривалості страхового стажу та розміру зарплати.

Найближчі п'ять років мінімальна кількість стажу, яка потрібна для отримання пенсії, зростатиме. Відтак, особи, які вийдуть на пенсію у 2028 році, муситимуть мати щонайменше 35 років стажу для права на призначення пенсійних виплат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд оприлюднив дані про середню пенсію станом на 1 квітня 2024 року. В Україні загалом налічується 10,2 мільйона пенсіонерів, а середня виплата становить 5,74 тис. гривні.

Також ми повідомляли, що українська влада планує запровадити накопичувальні пенсії та реалізувати реформу щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ). У підсумку це дозволить суттєво збільшити розмір пенсій.