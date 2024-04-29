Пенсії зростуть — як українцям отримати на 50% більші виплати

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні громадяни у разі відмови від виходу на "заслужений відпочинок" у 60 років зможуть розраховувати на вищі суми пенсій. Зокрема, за певних умов можна отримати на 54% більше.

Про це повідомляє видання Focus.

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Українське пенсійне законодавство передбачає, що громадяни у разі досягнення віку для виходу на пенсію та бажання працювати надалі, отримають пенсію пізніше, а в самі виплати буде врахований набутий стаж на день звернення за призначенням пенсії.

У такому разі пенсія може зрости:

на 0,5% — за кожен місяць страхового стажу за умови відтермінування до 60 місяців;

на 0,75% — за кожен місяць стажу за відтермінування у більш ніж 60 місяців.

Так, громадяни зможуть отримати 6% за рік відтермінування, а за шість років — 54%. При цьому для збільшення пенсії враховуватимуть виключно повні місяці роботи.

Щоб скористатися таким правом, громадяни мають повідомити про бажання, щоб призначили пізніше, Пенсійний фонд до досягнення пенсійного віку. Інакше пенсія буде призначена автоматично з наступного дня за днем після досягнення особою пенсійного віку.

За даними ПФУ, якщо громадянин продовжив далі працювати і не звернувся із заявою про призначення пенсії, а паперова трудова книжка не оцифрована, то вважатиметься, що він вирішив вийти на пенсію пізніше.

Проте пенсію за віком з відтермінування можуть призначити після звернення громадянина з дати, наступної за останнім днем місяця, коли було придбано повний місяць стажу, якщо звернення відбулося не пізніше як за три місяці після такої дати. Якщо було звернення пізніше, то виплати призначать із дати звернення.

Які вимогу до стажу в Україні

Зараз в Україні мінімально необхідний стразовий стаж для виходу на пенсію становить 15 років. У разі, якщо громадянин не відповідає вимогам стажу, то може вийти на пенсію тільки після досягнення ним 65 років. Для отримання права пенсії у 2024 році потрібно мати:

31 рік стажу — для виходу на пенсію у віці 60 років;

21 рік стажу — для виходу на пенсію у віці 63 років;

15 років стажу — для виходу на пенсію у віці 65 років.

Вимоги до страхового стажу щороку посилюються на 12 місяців. Зокрема, у 2028 році для виходу на пенсію у 60 років вимагатимуть щонайменше 35 років стажу.

Українцям, яким не вистачає стажу, дозволяється його докупити. Для цього можна скористатися добровільною пенсійною системою страхування, вносячи внески за себе та інших громадян.

Як і де дізнатися про свій стаж

Кожен громадянин може перевірити, чи вистачає стажу для виходу на пенсію, у відділенні Пенсійного фонду або дистанційно.

Зокрема, онлайн можна дізнатися, скільки накопичилося років страхового стажу, так:

на сайті Пенсійного фонду;

у розділі "Мій страховий стаж";

"Профіль користувача";

"Страхові дані".

Перевірка можлива, якщо роботодавець раніше надавав у Пенсійний фонд дані про нарахування заробітної плати та сплату страхового внеску. Якщо у ПФУ відсутні такі дані, то потрібно звернутися до роботодавця і попросити подати звіти.

Інший спосіб перевірки свого страхового стажу — у мобільному застосунку "Дія". Для цього потрібно в меню:

зайти у розділ "Послуги";

обрати пункт "Довідки";

знайти документ "Довідка ОК-7", "Довідка ОК-5".

Там має бути вказано страховий стаж громадянина.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9453 щодо внесення змін до деяких законів про пропорційне обчислення страхового стажу для осіб, які працювали за кордоном. Відтепер під час призначення пенсій буде враховуватися трудовий стаж українців, який вони отримали за кордоном.

Ми також писали, що українське законодавство надає право громадянам обирати з-поміж різних видів пенсій. Зокрема, можна перейти на виплату за віком, за інвалідністю чи у зв'язку із втратою годувальника.