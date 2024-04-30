Пенсии в Украине — некоторым гражданам грозит потеря 10 лет страхового стажа

Пенсии в 2024 году — часть украинцев потеряет 10 лет стажа
В Украине на законодательном уровне изменили условия для начисления пенсионных выплат. В частности, увеличилось количество причин прекращения выплаты денег.
Это прописано в новом принятом ВР законопроекте.
Изменения в праве на пенсионные выплаты
Речь идет о законопроекте №9453 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины". Среди изменений — основания для прекращения и возобновления выплаты пенсий. До этого причин для отмены права на выплаты было три:
- в случае смерти человека пенсионного возраста;
- при неполучении назначенной выплаты в течение шести месяцев подряд;
- в других случаях, предусмотренных законом.
Теперь документ расширит перечень оснований для прекращения выплаты пенсии следующими пунктами:
- по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии из-за временного проживания за границей;
- в случае смерти гражданина-пенсионера, признании его безвестно отсутствующим или оглашении умершим в определенном законом порядке;
- в случае предоставления статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно закону "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";
- при игнорировании физической идентификации в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Кто потеряет 10 лет стажа
Среди прочего принятый законопроект призван исправить ситуацию, которая появилась после разрыва соглашения с СНГ. Стаж работы после 1991 года зачислят, однако заработки и уплаченные взносы за границей не учтут при расчете пенсионных выплат.
"Отныне человеку, который переехал из Крыма, достаточно подать заявление, в котором указать, что он не получает пенсию в Крыму и желает ее получать в Украине. Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело (если они есть на руках). Пенсионный фонд страны-агрессора не требуется", — объясняют авторы инициативы.
При этом прописаны и исключения. На страховой стаж работы за последние десять лет, с момента полномасштабной войны, будут введены ограничения для граждан, проходивших военную службу в российских силовых структурах.
Это правило распространится также на тех, кто работал в судебных или правоохранительных органах на территориях, оккупированных Россией, а также если гражданин занимал должность в органах власти на таких землях.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине граждане в случае отказа от выхода на "заслуженный отдых" в 60 лет смогут рассчитывать на более высокие суммы пенсий. В частности, при определенных условиях можно получить на 54% больше.
Также сообщалось, что законодательство предоставляет право гражданам выбирать из разных видов пенсий. В частности, можно перейти на выплату по возрасту, инвалидности или в связи с потерей кормильца.
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