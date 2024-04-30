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Пенсии в 2024 году — часть украинцев потеряет 10 лет стажа

30 апреля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — некоторым гражданам грозит потеря 10 лет страхового стажа
Мужчина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине на законодательном уровне изменили условия для начисления пенсионных выплат. В частности, увеличилось количество причин прекращения выплаты денег.

Это прописано в новом принятом ВР законопроекте.

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Изменения в праве на пенсионные выплаты

Речь идет о законопроекте №9453 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины". Среди изменений — основания для прекращения и возобновления выплаты пенсий. До этого причин для отмены права на выплаты было три:

  • в случае смерти человека пенсионного возраста;
  • при неполучении назначенной выплаты в течение шести месяцев подряд;
  • в других случаях, предусмотренных законом.

Теперь документ расширит перечень оснований для прекращения выплаты пенсии следующими пунктами:

  • по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии из-за временного проживания за границей;
  • в случае смерти гражданина-пенсионера, признании его безвестно отсутствующим или оглашении умершим в определенном законом порядке;
  • в случае предоставления статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно закону "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";
  • при игнорировании физической идентификации в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Кто потеряет 10 лет стажа

Среди прочего принятый законопроект призван исправить ситуацию, которая появилась после разрыва соглашения с СНГ. Стаж работы после 1991 года зачислят, однако заработки и уплаченные взносы за границей не учтут при расчете пенсионных выплат.

"Отныне человеку, который переехал из Крыма, достаточно подать заявление, в котором указать, что он не получает пенсию в Крыму и желает ее получать в Украине. Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело (если они есть на руках). Пенсионный фонд страны-агрессора не требуется", — объясняют авторы инициативы.

При этом прописаны и исключения. На страховой стаж работы за последние десять лет, с момента полномасштабной войны, будут введены ограничения для граждан, проходивших военную службу в российских силовых структурах.

Это правило распространится также на тех, кто работал в судебных или правоохранительных органах на территориях, оккупированных Россией, а также если гражданин занимал должность в органах власти на таких землях.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине граждане в случае отказа от выхода на "заслуженный отдых" в 60 лет смогут рассчитывать на более высокие суммы пенсий. В частности, при определенных условиях можно получить на 54% больше.

Также сообщалось, что законодательство предоставляет право гражданам выбирать из разных видов пенсий. В частности, можно перейти на выплату по возрасту, инвалидности или в связи с потерей кормильца.

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