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Пенсії у Німеччині — яка діє формула розрахунку та кінцеві суми у 2024 році

23 квітня 2024 10:43
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії у ЄС — які суми отримують громадяни у Німеччині у 2024 році
Євровалюта в руках. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Німеччина характеризується своєю соціальною спрямованістю внутрішньої політики. Зокрема, там діють спеціальні правила щодо права виходу на пенсію та формули обрахунку майбутніх виплат.

На які пенсії можуть розраховувати громадяни у Німеччині, інформує Aussiedlerbote.de.

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Зазвичай громадяни, народжені після 1964 року, можуть виходити на заслужений відпочинок у віці 67 років.

Там діє спеціальна формула, завдяки якій можна розрахувати майбутню пенсію. А саме:

  • сума щомісячної пенсії = бали заробітку х коефіцієнт доступу х поточний розмір пенсії х коефіцієнт типу пенсії.

"Платні бали" є найважливішими, оскільки заробіток щорічно порівнюють із середнім заробітком усіх застрахованих громадян. Якщо відповідає середньому заробітку, то це один пункт зарплатні.

Коефіцієнт стосується доплат та відрахувань, які враховують під час розрахунку пенсії. У разі, якщо цього нема, то значення дорівнює 1,0. "Поточна пенсійна вартість" є еквівалентною вартістю, що дорівнює одному балу заробітку. Показник залежить від загальної економічної ситуації, однак зараз дорівнює 37,6 євро у Західній Німеччині та 37,6 євро у Східній Німеччині.

Зокрема, за умови, що людина пропрацювала 45 років за брутто-зарплати 3,5 тис. євро на місяць, то за основу для розрахунку брали б середній заробіток в країні з 2024 року (45,35 тис. євро), значення 1,0 для коефіцієнта доступу та пенсії, поточний розмір пенсії у 37,60 євро.

У підсумку після 45 років роботи розмір щомісячної пенсії становитиме 1,56 тис. євро при брутто-зарплаті 3,5 тис. євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українкам пропонують роботу нянею-гувернанткою в німецькому місті Мюнхен. Роботодавець обіцяє платити від 3,1 тис. євро за місяць.

Також ми писали, що у 2024 році країни Європи продовжують надавати фінансову підтримку українським переселенцям, які знайшли там порятунок від війни.  Найбільша кількість українців зосереджена у п'яти країнах: Німеччині, Франції, Італії, Польщі та Чехії.

Німеччина
зарплати
пенсії
гроші
пенсіонери

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